Generali Italia premiata ad Assorel per “Welfare Index PMI” e “Semplice Come”

“Welfare Index PMI” miglior progetto di ‘Comunicazione sociale e Corporate Social Responsibility. A “Semplice Come” il riconoscimento nella categoria ‘Miglior uso del Testimonial/Influencer’.

Welfare Index PMI, l’iniziativa lanciata nel 2016 da Generali Italia con la partecipazione delle principali Confederazioni e il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha vinto il premio Assorel, per la sezione ‘Eccellenza in P.R.’, nella categoria ‘Corporate Social Responsibility’.

Welfare Index PMI è il primo indice di valutazione del livello del welfare aziendale nelle PMI italiane. Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca rappresenta la mappatura più completa della diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono approfondire la materia.

Il progetto, nato con lo scopo di promuovere e diffondere nel nostro paese la cultura del welfare aziendale, ha avuto fin dalla prima edizione un ottimo impatto sociale, stimolando la conoscenza e la comprensione del tema. Infatti, secondo quanto emerge dal rapporto Welfare Index PMI 2018, in questi 3 anni, le imprese attive nel welfare aziendale sono più che raddoppiate.

Nella sezione ‘Tecniche di P.R. e Tecnologia’, “Semplice Come” di Generali Italia, nuova piattaforma di comunicazione, con relativo sito e canali social, si è aggiudicato il premio nella categoria ‘Miglior uso del Testimonial/Influencer’.

“Semplice Come” si rivolge a chi vuole capire argomenti complessi - legati a tecnologia, società e tendenze - utilizzando un linguaggio chiaro e diretto grazie a format digitali innovativi e testimonial autorevoli.

Per il lancio del progetto è stata creata una campagna con Salvatore Aranzulla, testimonial d’eccezione che, con oltre mezzo milione di follower, è riconosciuto da tutti come il semplificatore del web per eccellenza. Agli utenti dei canali social di “Semplice Come” e ai dipendenti Generali è stato chiesto di proporre temi complessi che avrebbero voluto fossero semplificati. Fra le richieste, sono stati selezionati Big Data, Internet of Things e Cyber security che Aranzulla ha spiegato in tre video, utilizzando come metafore semplici attività quotidiane: cucinare, fare giardinaggio, fare bricolage.

Dal lancio del progetto, sono stati coinvolti più di 30 opinion leader e digital influencer.

Durante la serata di premiazione, svoltasi ieri a Milano, a Paolo Gentiloni è stato conferito il premio alla carriera, attribuito ogni anno da Assorel al professionista o personaggio pubblico che con il proprio impegno e nel proprio ruolo professionale si è fatto testimone della divulgazione del valore della comunicazione.