Generali lancia Generali Global Pension, business unit dedicata alle pensioni

Generali lancia Generali Global Pension (GGP), una nuova business unit che avrà l’obiettivo di supportare le multinazionali nella riduzione del rischio e nei piani pensionistici cross border, fornendo una gamma completa di servizi per sponsor dei piani e dipendenti.

La nuova business unit punta inoltre ad ampliare la piattaforma multi-boutique dell’asset management di Generali, sviluppando un nuovo canale di distribuzione, specifiche tematiche di ESG (ambientali, sociali e di governance) e competenze di investimento a lungo termine, e al rafforzamento della leadership globale di Generali Employee Benefits (GEB), completando l’offerta pensionistica. Infine, Generali Global Pension si rivolge ai mercati locali per rispondere alle loro esigenze specifiche e alle esigenze dei clienti.

A livello globale, il mercato degli asset pensionistici ammonta a circa $ 38,1 trilioni, con un incremento del 3,5% annuo, e presenta un forte potenziale di crescita per investimenti, innovazione e servizi. Generali Global Pension presenterà una vasta gamma di offerte: competenze innovative di asset management a lungo termine e di tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), fondi per piattaforme multi-boutique, servizi cross border, una nuova generazione di piani a contribuzione definita e trasferimento selettivo del rischio.

Jean-Laurent Granier, Country Manager France e responsabile di Europ Assistance Group, ha affermato: “È una tappa importante che porterà ulteriore valore al Gruppo e combinerà capacità globali e locali per lo sviluppo della nostra offerta pensionistica. GGP nasce per affrontare e soddisfare richieste previdenziali in continua evoluzione. Vogliamo fornire soluzioni innovative e moderne, facendo leva sulla nostra expertise assicurativa e finanziaria, per creare valore sostenibile. Inoltre, grazie alle partnership con le migliori realtà nel campo dei servizi tecnologici, riusciremo ad anticipare e a soddisfare le esigenze dei clienti”.

Generali Global Pension è guidata da Anne de Lanversin. Anne vanta oltre 25 anni di esperienza nel campo dell’asset management, degli employee benefits e delle assicurazioni. Ha studiato presso la McGill University e l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP).