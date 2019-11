Generali lancia GeneraSviluppo Sostenibile accogliendo gli Obiettivi ONU 2030

Generali lancia oggi al Ristorante Alessandro Borghese di Milano GeneraSviluppo Sostenibile, 5 portafogli di investimento che combinano gli obiettivi dell'ONU: pari opportunità, crescita sostenibile, salute e benessere, consumo responsabile, tutela del clima.

Dieci mila Euro investiti sulla "Tutela del clima" fanno risparmiare in un anno oltre 900 mila litri d'acqua (pari a oltre 13 mila docce) e riducono l'inquinamento di 1.260 chilogrammi C02 (pari a 9 viaggi da Milano a Roma).

È questo uno degli esempi di impatto prodotto con GeneraSviluppo Sostenibile e subito misurato dal cliente con MioS -MIO impatto Sostenibile.

GeneraSviluppo Sostenibile è la prima soluzione assicurativa di investimento sugli Obiettivi ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Si amplia così l'offerta integrata di nuova generazione di Generali Italia che promuove comportamenti responsabili permettendo al cliente di scegliere l'obiettivo per lo sviluppo sostenibile più vicino ai propri valori, investire in aziende sostenibili e misurare l'impatto della propria scelta, grazie a MioS.

Mios è l'innovativo tool che accompagna il cliente, insieme all'agente, in questo percorso di scelta, investimento e misurazione.

La scelta è tra 5 Portafogli che combinano gli Obiettivi 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile:

Pari opportunità: per investire in aziende che favoriscono il rispetto delle pari opportunità, la tutela delle minoranze e l'uguaglianza di genere promuovendo una crescita professionale equa.

Crescita sostenibile: per investire in aziende che promuovono le "città intelligenti", connotate da sviluppo tecnologico, rispetto dell'ambiente e della forza lavoro al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Salute e benessere: per investire in aziende operative nel campo della salute, alimentazione naturale, prodotti e servizi che favoriscano uno stile di vita attivo e sano.

Consumo responsabile: per investire in aziende che attuano un'economia circolare che rispetta le risorse naturali in linea con la tutela dei mari e della terra.

Tutela del clima: Per investire nelle energie rinnovabili e nelle aziende che implementano politiche ambientali a tutela delle risorse naturali.

L'investimento è completato dalla solidità della Gestione separata assicurativa GESAV che vanta un patrimonio di oltre 43 miliardi di Euro.

GeneraSviluppo Sostenibile: l'Ecosistema per investire in aziende sostenibili che parte dal cliente

L'ecosistema di GeneraSviluppo Sostenibile parte dal cliente che indica i propri valori per la scelta di investimento; gli agenti Generali illustrano gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicando subito l'impatto tangibile della scelta del cliente con MioS; Generali attiva processi di investimento con Generali lnsurance Asset Management e Banca Generali, che valutano gli investimenti orientati verso le politiche e i comportamenti in ambito sociale, ambientale e governance delle imprese sostenibili, supportati da Main Street, società di investimento indipendente basata a Londra, e le imprese sostenibili che sviluppano un business che ha un impatto economico sociale e ambientale positivo.

GeneraSviluppo Sostenibile: ascolto, ecosistemi e misurabilità, i pilastri della sostenibilità di Generali Italia

In un mondo in trasformazione, l'azione di sostenibilità di Generali si fonda su ascolto delle esigenze degli stakeholder in termini di attese economiche, sociali, ambientali e dei loro bisogni; generazione di progetti condivisi per un impatto maggiore mettendo a disposizione le competenze della Compagnia e definizione dei KPI rispetto alle esigenze individuate e misurazione dell'impatto dell'Azione di sostenibilità.

La sostenibilità, abilitatore della strategia 2021 "Partner di vita", è il modo in cui Generali traduce concretamente in azioni di business la sua strategia offrendo soluzioni per i clienti con più prevenzione, servizi e tecnologia per promuovere comportamenti responsabili, semplificando innovando e valorizzando le proprie persone. Allo stesso tempo, per la Compagnia, essere sostenibili anche nell'impegno nelle comunità, individuando 4 temi ad alto impatto welfare educazione, ambiente ed eventi naturali, arte con progetti concreti e coerenti con il suo business, restituendo competenze e tempo con 11 volontaria 0 d'impresa e creando ecosistemi con istituzioni, associazioni, Onlus.