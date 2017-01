Generali, mossa anti-scalata: compra il 3% di Intesa

Generali: acquisisce diritti voto su 3,01% Intesa Sanpaolo

Assicurazioni Generali ha acquisito i diritti di voto su 505 milioni di azioni di Intesa San Paolo Spa, pari al 3,01% del capitale sociale, tramite una operazione di prestito titoli. E' quanto si legge in una nota del gruppo assicurativo.

Nei giorni scorsi erano circolati 'rumors' circa un interesse per la compagnia del Leone da parte di Intesa sp e di Allianz. Voci ripartite questa mattina nonostante smentite e 'no comment' da parte degli interessati, gia' la settimana scorsa. Ancora oggi e' stato registrato il 'no comment' da parte del presidente di Intesa, Gian Maria Gros Pietro. Sulla vicenda avrebbe 'acceso un faro' anche la Consob che avrebbe avviato un monitoraggio sull'andamento del titolo dopo i forti rialzi registrati in giornata in Borsa. A piazza Affari Generali oggi ha chiuso a +3,9% in un mercato per il resto negativo. In calo invece Intesa sp (-2,9%).

Analisti scettici su rumors su manovre di Allianz

Gli analisti pensano che "ci potrebbero essere dei problemi di antitrust" per l'operazione "dal momento che Allianz e' il piu' grande assicuratore europeo, la terza piu' grande societa' in Italia e la prima in Germania, dove anche Generali ha una rilevante quota di mercato". La casa d'affari ritiene quindi "improbabile l'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo considerando l'elevato rischio di integrazione tra i due business.

Siamo inoltre scettici su un possibile take-over da parte di Allianz, soprattutto per ragioni politiche e di antitrust". Gli analisti sottolineano poi che secondo altre indiscrezioni il Cfo del gruppo Alberto Minali potrebbe lasciare la societa' presto. Gli esperti pensano che "il prossimo Cda di Generali potrebbe decidere di sostituire il Cfo". Banca Akros pensa che la possibile uscita di Minali sia "una notizia negativa considerando le sue competenze tecniche e di gestione".