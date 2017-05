Generali, offerte per il business in Olanda. L'interesse di compagnie e fondi

Iniziano a circolare i primi nomi di compagnie di assicurazione e di fondi di private equity interessati a rilevare le attività olandesi di Assicurazioni Generali. Nella lista, secondo i rumors riportati ieri dal quotidiano olandese De Financi le Telegraaf, ci sarebbero in particolare gruppi già presenti nel Paese, come Vivat, compagnie specializzata che recentemente ha portato a termine un aumento di capitale da 650 milioni proprio al servizio di eventuali acquisizioni.

Ma anche il gruppo ASR Verzekeringen, anche questo olandese, sarebbe in corsa. Nella lista, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza ci sarebbero però anche altri gruppi assicurativi, oltre a fondi di private equity. il caso degli assicuratori belgi di Ageas, e del fondo di private equity Cinven, noto in Italia per aver realizzato diverse acquisizioni di compagnie di assicurazioni, l'ultima delle quali è stata Eurovita. Per ora, in ogni caso, si tratta ancora di offerte non vincolanti che dovranno essere recapitate agli advisor scelti da Generali, ovvero Bnp Paribas e Kpmg.

L'intenzione di Trieste è di chiudere la cessione entro la fine dell'anno e l'Olanda, con Generali Netherlands che ha chiuso il 2015 con 360 milioni di euro di premi, è sicuramente uno degli asset più importanti che Generali ha deciso di cedere perché non sufficientemente grande se confrontato con le dimensioni del gruppo. Un piano di cessione che, come noto, dovrà portare a Trieste almeno 1 miliardo di euro che dovrà essere reinvestito per la crescita nel gruppo in altri Paesi e comparti considerati piu' strategici.