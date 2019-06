Generali, speciale piano azionario destinato all’Ad /Group CEO Philippe Donnet

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., riunitosi oggi a Madrid sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha deliberato di sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea, ai sensi dell’art. 114-bis T.U.F, uno speciale piano azionario (il “Piano”), a beneficio dell’Amministratore Delegato/Group CEO Philippe Donnet.

Il Piano prevede l’attribuzione gratuita, a favore dell’Amministratore Delegato/Group CEO, a luglio 2022, di massime n. 550.000 azioni Assicurazioni Generali, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

Mantenimento, da parte dell’Amministratore Delegato/Group CEO, della titolarità di n. 550.000 azioni Assicurazioni Generali (rinvenienti da precedenti piani azionari e/o autonomamente acquistate che deterrà in portafoglio a partire da settembre p.v.) sino al termine dell’attuale mandato di amministratore;

Conseguimento di due specifici obiettivi triennali, fra loro indipendenti (e con un peso di 50% ciascuno), in termini di Total Shareholders Return (TSR) (nella misura massima pari a + 46%) calcolato nel periodo 20 giugno 2019 - 20 giugno 2022 e di Earning per Share Growth (EPS Growth) (nella misura massima pari a + 8% di CAGR1 ), calcolato nel periodo 2019 - 2021;

Superamento di predeterminate soglie di Regulatory Solvency Ratio;

Mantenimento della carica di Amministratore Delegato fino al termine del corrente mandato, con perdita di ogni diritto derivante dal piano in caso di cessazione del rapporto di amministrazione, prima di tale termine, per dimissioni volontarie o revoca per giusta causa (e mantenimento invece dei diritti pro rata temporis - subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi e fermi gli ulteriori termini e condizioni del Piano - negli altri casi di cessazione).

Il Piano prevede l’attribuzione delle azioni eventualmente maturate, per il 50%, al termine del periodo di performance e, per il restante 50% decorsi ulteriori due anni (subordinatamente al superamento dei gate fissati in termini di Regulatory Solvency Ratio e al mancato verificarsi di ipotesi di malus). Il Piano prevede altresì, in capo all’Amministratore Delegato/Group CEO, un obbligo di mantenimento - per un periodo di un ulteriore anno - della titolarità del 50% delle azioni eventualmente attribuitegli gratuitamente (sia nell’ambito della prima che della seconda tranche sopra indicate), nonché altre tipiche clausole di sostenibilità (es. malus, clawback, divieti di c.d. hedging) a tutela della solidità patrimoniale della Società e la non eccessiva esposizione al rischio. Inoltre, il Piano prevede l’eventuale attribuzione di azioni aggiuntive, determinate in base all’importo dei dividendi complessivamente distribuiti nel periodo di riferimento (ossia durante il periodo di performance e nel corso dei due anni di ulteriore differimento).

L’adozione del Piano rappresenta una delle componenti variabili della retribuzione dell'Amministratore Delegato, che mira a rafforzare la condivisione degli obiettivi di lungo termine tra gli azionisti e lo stesso Group CEO attraverso il mantenimento in portafoglio di azioni (in numero pari a quelle oggetto di possibile attribuzione gratuita) e la fissazione di obiettivi molto sfidanti (e in linea con il piano strategico triennale) di creazione di valore per gli azionisti, in linea con la Politica in materia di remunerazione approvata dall’Assemblea degli azionisti il 7 maggio scorso. Informazioni di maggior dettaglio sul Piano saranno contenute nella documentazione che sarà messa a disposizione dell’Assemblea nei modi e nei tempi di legge.