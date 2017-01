Generali vola in Borsa. Analisti scettici su rumors su manovre di Allianz

Generali brilla a piazza Affari con un rialzo del 5,47% a 14,45 euro, dopo che indiscrezioni di stampa indicherebbero un dossier allo studio di Intesa Sanpaolo, che potrebbe essere interessata al Leone di Trieste o ad alcune parti del suo business. Il rialzo delle azioni dopo i primi scambi è del 4,96% a 14,35 euro. Banca Akros conferma sul titolo la raccomandazione neutral e il prezzo obiettivo a 14,4 euro.

Gli analisti pensano che "ci potrebbero essere dei problemi di antitrust" per l'operazione "dal momento che Allianz e' il piu' grande assicuratore europeo, la terza piu' grande societa' in Italia e la prima in Germania, dove anche Generali ha una rilevante quota di mercato". La casa d'affari ritiene quindi "improbabile l'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo considerando l'elevato rischio di integrazione tra i due business.

Siamo inoltre scettici su un possibile take-over da parte di Allianz, soprattutto per ragioni politiche e di antitrust". Gli analisti sottolineano poi che secondo altre indiscrezioni il Cfo del gruppo Alberto Minali potrebbe lasciare la societa' presto. Gli esperti pensano che "il prossimo Cda di Generali potrebbe decidere di sostituire il Cfo". Banca Akros pensa che la possibile uscita di Minali sia "una notizia negativa considerando le sue competenze tecniche e di gestione".