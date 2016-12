Genertel.it votato per il 2° anno consecutivo come migliore sito assicurativo

Genertel, compagnia diretta di Generali Italia, è la vincitrice del “Miglior Sito dell’Anno 2016”, nella sezione Assicurazioni. Il riconoscimento premia i migliori siti Web in Italia, basandosi sulle scelte degli utenti. Nell’edizione 2016 del premio sono stati nominati 228 siti Web in 19 categorie e raccolti più di 890.000 voti.



Nella categoria “Assicurazioni”, Genertel si è aggiudicata il riconoscimento come "Sito Migliore" grazie alla media superiore di punteggi per navigazione, contenuto e design con ben 20.400 voti.



Il sito Genertel.it è stato rinnovato e sono state semplificate la grafica e la fruibilità per permettere ai clienti di accedere più agevolmente alle varie sezioni informative e richiedere un preventivo. Inoltre, grazie anche ad un aggiornamento tecnologico, oggi il sito è responsive da tutti i device mobili.



“Ci impegniamo a migliorare costantemente Ia user experience del nostro sito, sia per chi richiede un semplice preventivo, sia per chi è nostro cliente” – ha dichiarato Federica Alletto, Responsabile Commerciale di Genertel – “con particolare attenzione a chi accede da dispositivi mobile, e necessita di particolari soluzioni smart e semplici, adatte a display ridotti o touch screen, disegnate sulle esigenze degli utenti: sapere che le persone apprezzano il nostro sito è la conferma che siamo sulla strada giusta. Ma Genertel è una compagnia volta all’innovazione continua, infatti stiamo già rilasciando la nuova versione del sito internet, una evoluzione di ciò che le persone hanno votato essere il migliore”. Sul sito Genertel.it è possibile richiedere preventivi per assicurare Auto, Moto, Autocarri e altri veicoli, per assicurare la Casa e la Famiglia, i Viaggi, oltre che trovare le soluzioni Vita, Risparmio, Pensione e Investimento di Genertellife. Con pochi click è possibile ottenere un preventivo e acquistare una polizza, oltre che gestirla successivamente dalla propria area cliente secondo gli standard ormai diffusi dell’e-commerce. Il sito web di Genertel, nel corso del 2016, ha registrato circa 15 milioni di visite, di cui il 40% da dispositivi mobile.



“Sito Web dell’Anno” è un premio internazionale organizzato in 9 diversi Paesi da MetrixLab, provider di consumer insight e analisi di marketing.