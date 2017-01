GenIntesa ricorda la mega operazione Rbs-Abn Amro. Il Ft avverte Mr Messina

Alberto Nagel e Philippe Donnet hanno un alleato in più nel respingere le avances di Banca Intesa sulle Assicurazioni Generali. E, anzi, chissà che lì, nella City il commento-analisi non sia stato ispirato da terra italica. Fatto sta che secondo il Financial Times, il dossier Intesa-Generali riporta alla memoria la disastrata acquisizione dell'olandese Abn Amro da parte di Royal Bank of Scotland: tempi difficili, stesso advisor, struttura simile, mossa ostile.

Il quotidiano della City suggerisce quindi a management e investitori di prendersi una pausa di riflessione. Anche se è un'operazione più piccola, visto che le Generali capitalizzano 24 miliardi di euro contro i 71 miliardi del deal Abn e si tratterebbe di un'aggregazione domestica e non transfrontaliera, le similarità - secondo il FT - sono almeno cinque, a cominciare dalla tempistica, sfavorevole come dieci anni fa, quando stava per scoppiare la crisi finanziaria. Il contesto e le banche sono ben più solide di allora, ma 'l'Italia è relativamente debole e il settore bancario italiano è pieno di crediti deteriorati'.

Poi, l'advisor è lo stesso, Andrea Orcel, allora a Merrill Lynch e ora a Ubs. L'operazione sembra prevedere uno spezzatino, come Abn Amro che venne divisa tra Rbs, Fortis e Santander. Le prime due furono poi salvate con soldi pubblici e nazionalizzate, mentre il gruppo spagnolo cedette in breve Antonveneta a Mps.

La natura ostile dell'iniziativa la rende inoltre più rischiosa e il gruppo che ne nascerebbe, avendo rilevanza sistemica, attirerebbe l'attenzione dei regolatori globali e deterrebbe oltre il 7% del debito sovrano italiano, anche se per la maggior parte per conto di clienti. Tra gli argomenti a favore del deal, il Financial Times cita i risparmi sui costi che accompagnano ogni M&A di grande dimensioni, le sinergie sui ricavi e anche i vantaggi in termini patrimoniali finchè dura il Danish Compromise. Ora "la decisione su che strada intraprendere spetta Mr. Messina".