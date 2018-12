Genova: Salini-Fincantieri-Italferr. Ecco chi ricostruirà il ponte Morandi

E' stato pubblicato sul sito ufficiale della struttura commissariale per la ricostruzione del ponte di Genova il decreto 19, quello che affida i lavori a Salini Impregilo con Fincantieri e Italferr.



Progetto nuovo ponte Morandi: ecco chi ricostruirà il nuovo ponte di Genova su idea di Renzo Piano

Il nuovo ponte Morandi a Genova sarà costruito da Salini Impregilo insieme con Fincantieri e Italferr. Lo apprende l'Ansa da fonti vicine alla struttura commissariale. Il progetto sarà eseguito da Italferr sull'idea dell'architetto genovese Renzo Piano. Fino all'ultimo, il sindaco di Genova e commissario Mario Bucci ha tentato di coinvolgere anche l'altra cordata guidata da Cimolai (che aveva presentato un progetto che, almeno a livello tecnico, era stato molto apprezzato dalla commissione che ha selezionato i progetti presentati) ad essere della partita, ma non è riuscito ad arrivare ad un'intesa. In queste ore i contatti con Palazzo Chigi e il dicastero delle Infrastrutture sono stati febbrili per chiudere il cerchio. E, come detto, la scelta è caduta sulla cordata che vede Fincantieri tra i protagonisti.

Genova, nuovo ponte Morandi costerà 470 milioni di euro. Bucci, evitare ricorsi e ritardi nella ricostruzione

L'obiettivo di Bucci, che ha trattato sino a notte fonda, scrive Il Messaggero, era quello di evitare ricorsi di tipo e, ovviamente, eventuali ritardi nella ricostruzione del viadotto che, secondo alcune stime, costerà circa 470 milioni di euro. Soldi che, a giudizio del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e dello stesso esecutivo, dovrebbero essere pagati da Autostrade ma che lo Stato è pronto ad anticipare qualora la società del gruppo si opponga.

Genova, Bucci: il nuovo ponte di Genova percorribile entro Natale 2019

Non è un mistero, riporta La Stampa, che il commissario punti a riunire sotto uno stesso "cappello" la cordata che gestisce la demolizione (Fagioli-Omini-Vernazza- Ireos e altri) e chi dovrà occuparsi di ricostruire. Ma l'esperienza del piano di demolizione (elaborato da 10 aziende poi rimaste in cinque) dimostra che sino all'ultimo potrebbero esserci sorprese. E da definire rimane anche il ruolo di Renzo Piano: al suo disegno si è ispirato il progetto di Salini-Fincantieri, ma il commissario vorrebbe coinvolgere l'archistar anche in un ruolo "ufficiale" nella ricostruzione. E poi c'è il nodo dei tempi: Bucci vuole il ponte di Genova costruito e "percorribile" entro Natale del prossimo anno.

Nuovo Ponte Genova, il progetto di Salini e Fincantieri su progetto di Renzo Piano

Ma questo comporterà una contrazione dei tempi previsti inizialmente dalla cordata. In fin dei conti il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli hanno sempre assicurato che la ricostruzione avrebbe avuto un impronta 'statale': "I lavori a Fincantieri e a Cassa depositi e prestiti", avevano dichiarato il 28 agosto, a pochi giorni dal crollo della vigilia di Ferragosto. Il progetto della cordata Salini-Fincantieri si ispira al progetto di Renzo Piano: avra' 43 lanterne (come il numero delle vittime del crollo), flesse sulla striscia d'acciaio, ma probabilmente dovra' essere diminuito il numero dei piloni che lo reggeranno, per le troppe interferenze con i sottoservizi.

Piano aveva presentato ufficialmente il suo disegno, donato alla città di Genova, lo scorso 7 settembre, prima che Bucci fosse nominato commissario o che lanciasse una chiamata internazionale per invitare a progettare il ponte di Genova, nella sede della Regione Liguria. Secondo quanto riporta Repubblica, nei corridoi del Comune di Genova si parla con insistenza di un intervento diretto su Toninelli da parte di Beppe Grillo (il che confermerebbe una nuova riattivazione politica dell'ex comico genovese) a favore del progetto dell'architetto Piano: nonostante differenze di vedute, ultimamente siderali, i due sono amici da oltre trent'anni.