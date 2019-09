Gentiloni a un passo dall'Economia Ue. Succede a Moscovici. Guarderà i conti

Chi frequenta abitualmente i palazzi del potere comunitario lo dà quasi per certo. Sulla carta dovrà vedersela con il belga Didier Reynders e la finlandese Jutta Urpilainen, entrambi ex ministri delle Finanze. Ma Paolo Gentiloni è a un passo da ricevere la delega agli Affari economici e monetari dalla nuova presidente della Commissione europe Ursula von der Leyden che vedrà oggi a Bruxelles per i colloqui di rito che la numero uno di Palazzo Berlaymont ha condotto prima della formazione del nuovo esecutivo.

Martedì è previsto l'annuncio ufficiale e Gentiloni ha dalla sua il fatto di essere l'unico a poter vantare nel curriculum vitae l’esperienza di presidente del Consiglio (dal dicembre 2016 al giugno 2018 e nemmeno la von der Leyden è stata a capo di un governo), per di più di un Paese fondatore dell’Ue, oltre ad essere stato ministro per le Comunicazioni e, soprattuto, degli Esteri (quindi conosce il linguaggio della diplomazia) in passati governi italiani (con Romano Prodi e Matteo Renzi).

In più, quella di Gentiloni è una candidatura scelta da un governo di un Paese fondatore, appena rientrato nel solco pro-Ue dopo il rovesciamento della maggioranza giallo-verde (che con Bruxelles ha litigato spesso) ed ha ricevuto gli endorsement di tutto l'establishment del Vecchio Continente, a cominciare da Angela Merkel e dalla neo presidente della Bce Christine Lagarde.

Ci sono altri fattori che poi, spiega chi segue da vicino le sorti della Commissione europea, aiuterebbero l'ex premier a mettere le mani sulle importanti deleghe che in passato sono andate a Joaquin Almunia e a Pierre Moscovici.

