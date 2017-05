Geox, look digital per i negozi. Retail a prova di Millenials

Geox, look a prova di Mellenials. L’azienda di Montebelluna, fondata da Mario Moretti Polegato, ha presentato a Milano il suo nuovo X-Store concept, un nuovo format per la propria catena retail per il quale saranno investiti 15 milioni di euro. “X”, ha spiegato l'industriale veneto, sta per tecnologia avanzata, unita ai valori dell’italianità, del design contemporaneo, del benessere e della sostenibilitá. Il nuovo design svela “un’esperienza di acquisto innovativa e multisensoriale nella quale la tecnologia coinvolge il consumatore a 360 gradi”, ha spiegato Polegato.

All’interno degli store, scrive il sito Pambianco, nuovi touchpoint interattivi che guidano i clienti durante la loro esperienza in negozio, servizi click&collect e fast pay, wifi e postazioni di ricarica gratuite per rendere accessibile l’intero catalogo Geox e mettere così nel mirino un consumatore più giovane. Negli store, sono disponibili tutte le collezioni e le tecnologie brevettate Geox, dalla sneaker Nebula con sistema di traspirazione 3D ad Amphibiox, una linea di prodotto che assicura impermeabilità e traspirabilità, fino alla linea Cuoio.

Infine, la linea kids dedicata ai più piccoli, e le collezioni abbigliamento uomo e donna. Il nuovo concept é già attivo a Londra (Covent Garden), Roma (via del Corso), Milano (corso Vittorio Emanuele), Toronto e Kuala Lumpur e sarà esteso a 30 location in tutto il mondo entro la fine dell’anno. L’obiettivo “è quello di rifare il look a tutti i 1134 monomarca nel mondo nel corso del tempo”.