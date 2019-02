Geox vende più scarpe a fine 2018.I ricavi invertono la rotta e il titolo vola

Piazza Affari fa scattare le vendite su Geox dopo i dati 2018 col titolo che è stato anche fermato per eccesso di volatilità e segna a metà giornata la performance migliore del listino con un +16% a 1,782 euro. A spingere gli acquisti i numeri di bilancio del 2018 che, secondo gli analisti di Equita, sono migliori delle attese grazie al buon recupero organico registrato nel quarto trimestre.





Nel dettaglio, i ricavi sono calati del 6,5% annuo a 827 milioni di euro, in linea con le attese ma con una migliore performance delle "same store sales" (-2,3% contro attese per -3,4%), "grazie a un quarto trimestre molto forte". Geox aveva registrato "una dinamica organica molto brutta nel primo trimestre dell'anno (-9%) - ricordano gli esperti di Equita - con un progressivo recupero a -4,3% a fine settembre".

Equita ha un giudizio hold sul titolo con target price a 1,3 euro. Grazie anche a una base comparativa più favorevole, novembre e dicembre "hanno registrato un'ottima performance, con rispettivi +4% e +5,3%". Il trend "si mantiene vivo anche in gennaio e febbraio. I ricavi continuano a essere influenzati da politiche di prezzo, anche se il livello medio di scontistica, cosi' come la percentuale di volumi full price, è stata in linea al 2017, senza incrementi nel quarto trimestre".

L'ebitda del 2018 è risultato "migliore delle attese, con margine al 5,8%". Anche la posizione finanziaria netta ha sorpreso positivamente: "Il miglioramento - dice ancora Equita - è legato alla dinamica di debiti e crediti commerciali, che hanno più che compensato l'aumento delle scorte".

Le aspettative di Equita per il 2019 prevedono una crescita dei ricavi del 2% su base annua e un miglioramento del gross margin di circa 90 punti base, sostanzialmente in linea con le aspettative della società, circa 100 punti base. "Grazie alla migliore base 2018, le nostre stime di utile netto 2019 salgono da 13 mln a 14 mln (+7,7%)", conclude Equita.