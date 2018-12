Reddito cittadinanza,800 € a persona e 2.140€ a famiglia.Quanto spende Berlino

"Le politiche attive del lavoro e la rete dei servizi: un confronto fra Germania e Italia". E' il titolo del seminario in programma a Roma (17 e 18 dicembre) organizzato dall'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal) alla presenza del vicepremier Luigi Di Maio. Un seminario che grazie alla partecipazione del Capo Unità tedesco del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, Marie-Claire Senden è entrato nel dettaglio del sistema teutonico della spesa per il welfare state.





Secondo quanto spiegato dai tecnici di Berlino, la spesa totale in welfare (tabella sopra) vale 918 miliardi di euro (dati 2016), il 30% circa del Pil tedesco, di cui oltre un terzo - 367 miliardi - è a carico del bilancio federale di Berlino, che finanzia anche poco meno di un terzo della spesa per pensioni (92 miliardi di euro su un totale di 300) e 46 miliardi per il "reddito di cittadinanza" tedesco (Sgb II, Burgergeld II) di cui 37 sono a carico del governo federale e gli altri 9 finanziati dai Lander tedeschi (vedi tabella 3).

Oltre ai 46 miliardi per il Sgb II, le casse dello Stato tedesche si fanno carico di finanziare anche 36 miliardi di sussidi per la disoccupazione (un equivalente della cassa integrazione italiana). Della spesa totale per welfare fanno parte anche il budget per la difesa (circa 38,5 miliardi) e le risorse destinate alla pubblica istruzione, a carico sia dello Stato che dei Lander e Comuni (192 miliardi).





Ma quanto vale l'assegno del "reddito di cittadinanza" tedesco che arriva alle singole famiglie? Berlino dà circa 800 euro (tabella sotto) a ogni persona singola, ammontare che arriva fino a 2.140 euro per una coppia con due bambini. Numeri che coprono circa metà del reddito medio nominale di una singola persona (1.600 euro) e due terzi di quello di una famiglia con due figli a carico (3.400).