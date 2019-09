Germania, ancora giù l'indice pmi. E ne risentono le Borse in forte calo

Borsa: amplia calo dopo Pmi Germania, -1,2%, giu' banche e Juventus

Mercato azionario in netto calo nella prima parte della mattinata, con una perdita accentuata dopo che e' stato reso noto il dato negativo dell'indice Pmi manifatturiero della Germania. Piazza Affari perde dunque l'1,23% con il Ftse Mib a 21.851 punti, All Share -1,18%, allineandosi a Francoforte e Parigi Sul listino giu' le banche, con Bper -2,5%, Banco Bpm -3%, Ubi -2,6%, Unicredit -3,3%. Deboli anche Ferragamo (-3,3%), Tenaris, Pirelli, Leonardo, con Fca sul -2,3%. Nell'energia Enel +1,5%, Italgas +0,6%, Terna +0,5%. Eni cede il 2,7% per lo stacco del dividendo. Male la Juventus (-6,2%) dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da 300 milioni di euro.

Germania: indice Pmi manifatturiero ancora in forte calo

L'indice Pmi manifatturiero della Germania è ancora in forte calo a settembre. Questo indice anticipatore, che misura le risposte dei direttori degli acquisti delle aziende, calcolato da Markit, è sceso a 41,44 punti contro il 43,5 di agosto a fronte degli attesi 44 punti. La soglia dei 50 punti rappresenta lo spartiacque fra un'espansione e una contrazione dell'economia. Quello di settembre è il ribasso più forte dal giugno 2009 ed è il nono arretramento mensile consecutivo. L'indice Pmi composito della Germania, che include anche i servizi, scende sotto quota 50, a 49,1 punti, dai 51,7 punti di agosto. L'indice servizi arretra a 52,5 punti dai 54,2 punti di agosto scorso. L'indice Pmi europeo scende a 50,4 a settembre dai 51,9 punti di agosto e contro gli attesi 51,9 punti. L'indice Pmi flash servizi arretra da 53,5 a 52 punti e quello manifatturiero da 47 a 45,6 punti. In Francia l'indice composito è sceso da 52,9 a 51,3 punti, quello manifatturiero a 50,3 punti contro i 51,1 di agosto e quello servizi da 53,4 a 51,6 punti.