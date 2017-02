Germania, l'export vola a 1.207 miliardi

Terzo anno da record consecutivo per l'export tedesco, che nel 2016 ha segnato un rialzo dell'1,2% rispetto al 2015, per un valore di merci esportate di 1207,5 miliardi di euro portando ad un nuovo record anche la bilancia commerciale a 252,9 miliardi. Ed è record pure per le importazioni che sono aumentate dello 0,6% e hanno toccato i 954,6 miliardi. In calo invece oltre le previsioni i dati di dicembre con una riduzione dell'export del 3,3% contro l'1,3% previsto dagli analisti. L'avanzo commerciale del mese scende così a 18,4 miliardi. Un risultato ottimo, certo, ma che mette nel mirino la Germania Paese che, secondo le regole Ue non potrebbe superare il 6% nel surplus commerciale mentre oggi questo dato, vola agilmente verso il 10%. Un risultato attirando l'attenzione degli altri partner europei, in prima fila l'Italia, che vogliono mettere in difficoltà la Merkel per trattare, magari, sui proprio squilibri finanziari.

Meno brillanti, invece, i risultati della seconda banca privata tedesca: Commerzbank ha chiuso il 2016 con un utile netto consolidato in forte calo a 279 milioni da 1,08 miliardi nel 2015 ma in linea con le attese che erano di 220-250 milioni. Il titolo lo 0,3% nel pre-mercato di Francoforte. Come precisa una nota, l'utile operativo di gruppo è sceso nell'esercizio del 28% a 1,4 miliardi (da 1,94 miliardi nel 2015) "a causa delle difficili condizioni di mercato e del continuo scenario di bassi tassi che ha avuto un impatto negativo sul margine di interesse".

Il requisito patrimoniale cet1, con la piena attuazione di basilea3, si è attestato al 12,3% a fine 2016 dal 12% di un anno prima, "ben al di sopra di quanto richiesto a livello regolatorio". La banca non ha dato alcuna indicazione precisa sull'andamento nell'intero 2017. "Nel 2016 abbiamo registrato risultati solidi e migliorato i requisiti patrimoniali - commenta il ceo, Martin Zielke, nella nota - tuttavia non possiamo dirci soddisfatti della redditività" e, per questo, "dobbiamo attuare con determinazione la nostra strategia "Commerzbank 4.0". Oggi abbiamo gli spazi di manovra necessari per e possiamo affrontare i cambiamenti come previsto. Perseguiamo, passo dopo passo, gli obiettivi che ci siamo posti". Nel solo quarto trimestre la banca ha registrato un utile netto di 183 milioni (193 milioni un anno prima) e un risultato operativo di 337 milioni (384 milioni).