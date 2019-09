Germania: ponti, strade, scuole e tech. Come Berlino spenderà i 50 miliardi

Se ne parla da mesi e addirittura la stessa Bundesbank è andata in pressing sul governo federale. Ma dopo le revisioni al ribasso delle stime di crescita del Pil tedesco per quest’anno e il successivo da parte di tutti i principali istituti previsori (tra cui la stessa Buba), anche a causa dei timori legati al crescente protezionismo Usa e alle incognite della Brexit, e l’esortazione di Mario Draghi ai “chi ha spazio in bilancio” ad usare tale disponibilità per sostenere la crescita perché “la politica monetaria da sola non è sufficiente”, sembra proprio che Berlino sia pronta a tornare a investire, dopo anni di rigore fiscale.





Del resto, ha fatto notare ancora Draghi, se “la probabilità di una recessione nell’area dell’euro è ancora modesta”, due think thank tedeschi hanno già indicato una possibile recessione in arrivo per la Germania, già ora in recessione tecnica dopo due cali trimestrali dello 0,1% del Pil consecutivi. E, dal punto di vista politico oltre alla troppo fiacca domanda interna e alla troppo preoccupante la flessione dell’industria automobilistica, agi occhi della coalizione Cdu-Spd non è certo passata inosservata l’avanzata dei neonazisti nei Lander dell’Est: troppo per restare con le mani in mano.

Ma come farà nel concreto Angela Merkel a spendere? L’ipotesi di mandare il bilancio federale in deficit è fuori discussione. Semmai si procederà “all’italiana”, creando agenzie pubbliche indipendenti, ossia entità giuridiche che, un poco come la Cassa depositi e prestiti, restino fuori dal perimetro pubblico e approfittino di tassi sotto zero (attualmente l’intera curva tedesca, dai 3 mesi ai 30 anni, offre rendimenti negativi) per indebitarsi emettendo bond a lungo termine e col ricavato facciano ripartire gli investimenti in infrastrutture senza peraltro violare formalmente le regole del pareggio di bilancio o creare nuovo debito pubblico.





Il ministro delle Finanze Olaf Scholz ha già indicato una cifra: 50 miliardi di euro di spesa extra, all’incirca un quarto di punto percentuale del Pil tedesco. Non a caso la stessa cifra che Berlino spese per uscire dalla crisi mondiale del 2008-2009 e che ora potrebbe tornare a spendere visto che il debito/Pil è sceso al di sotto del 60% (meno della metà del peso che ha il debito pubblico italiano).

L’idea di aumentare gli investimenti infrastrutturali e non semplicemente gli stipendi è dovuta dal fatto che il mercato del lavoro resta vicino alla piena occupaione e aumentare gli stipendi più che stimolare la domanda e l’offerta di lavoro rischia di far salire i prezzi al consumo, ipotesi che l’elettorato tedesco continua ad aborrire.

Ma su cosa potrebbe investire Berlino? Anzitutto su infrastrutture: un decennio di rigore ha portato a ponti pericolanti, scuole fatiscenti e una rete informatica fatiscente, per adeguare i quali occorrerebebro in realtà, secondo molti studi, almeno 150 miliardi di euro. Poi in innovazione, visto che la Germania è titolare del 30% dei brevetti mondiali del settore auto, ma tutti rivolti alle motorizzazioni a benzina e gasolio, poco o nulla a quelle elettriche.

Che saranno pure il futuro, ma saranno un futuro con molto meno dipendenti, per cui occorrerà investire anche in startup e altri settori per ridurre la dipendenza del settore manifatturiero dall’auto e del Pil dal manifatturiero. Fotonica, nanotecnologie, biotecnologie, nuovi materiali sono tutte frontiere dove la Germania è assente e dove investimenti mirati potrebbero consentire di colmare alcuni gap strategici.

Al riguardo un suggerimento è arrivato anche, indirettamente, dalla Global Commission on Adaptation, con uno studio che suggerisce come l’adattamento dei sistemi chiave dell’economia mondiale al cambiamento climatico possa renderli “più resistenti e produttivi” e garantire importanti ritorni economici. Sarà un caso, ma le voci circolate in queste ultime settimane parlano con insistenza proprio di una maggiore spesa “verde” che potrebbe essere finanziata dalle sopra ricordate nuove agenzie indipendenti, come ha suggerito Guntram Wolff (direttore del think-tank Bruegel).

Anche stimolare la domanda interna potrebbe essere un’opzione, per un paese che finora ha puntato ad essere “la Cina d’Europa” ma che con l’amministrazione Trump potrebbe avere più di un problema a tenere il passo in futuro se non riequilibrerà la sua bilancia commerciale. Anche in questo caso, però, si dovrà passare attraverso l’utilizzo di fondi che restino fuori dal bilancio federale: l’alternativa, ossia proporre bilanci in deficit, richiederebbe una modifica costituzionale visto che l’articolo 109, paragrafo 2, limita allo 0,35% il deficit strutturale massimo che il governo tedesco può registrare ogni anno, ossia poco meno di una dozzina di miliardi di euro.

Il che significherebbe che i 50 miliardi di cui ha parlato Scholz andrebbero spalmati su 4-5 anni e che per rinnovare l’intero parco infrastrutturale tedesco occorrerebbero almeno 10-15 anni: decisamente troppi, anche per un paese in cui i leader politici sono abituati a ragionare a lungo termine. L’alternativa, qualunque sia, andrà dunque trovata fuori bilancio e senza pesare eccessivamente sui contribuenti attuali o futuri. Oppure in parallelo il governo potrebbe scomputare investimenti infrastrutturali dal deficit strutturale sfruttando le regole europee della golden rule.

