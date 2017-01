Germania, tonfo degli ordini all'industria

Calano del 2,5% su mese gli ordini dell'industria in Germania a novembre. La flessione e' superiore alle previsioni degli analisti, secondo i dati destagionalizzati diffusi dall'istituto di statistica federale Destatis. In rapporto a novembre 2015 il dato grezzo mostra invece un incremento degli ordini del 4,1 per cento.

Le vendite al dettaglio in Germania sono attese in aumento in termini reali tra l'1,8% e il 2,1 per cento nel 2016. Lo rende noto l'istituto di statistica federale Destatis. In termini nominali l'incremento e' atteso tra il 2,4% e il 2,6. La stima e' basata sui dati dei primi 11 mesi dell'anno. Nel 2015 la crescita delle vendite al dettaglio si era attestata al 2,5% in termini reali. A novembre secondo i dati provvisori si registra un incremento su anno del 3,2% in termini reali e del 4,1% in termini nominali e rispetto a ottobre 2016 (dati destagionalizzati) un calo dell'1,8% in termini reali e dell'1,6% in termini nominali.