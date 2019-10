Giaguaro: concluso con successo il percorso in Elite, oggi la certificazione

Certificazione Elite per Giaguaro spa, azienda conserviera nel cuore dell’Agro Nocerino-Sarnese, che ha percorso l’ultima tappa del programma creato da Borsa Italiana nel 2012 e proposto due anni dopo nel Regno Unito dal London Stock Exchange per supportare le migliori realtà industriali italiane ed internazionali nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Un riconoscimento di valore straordinario e rappresentativo dell’agroalimentare del Mezzogiorno d’eccellenza a forte vocazione industriale e patrimonio di competenze e cultura imprenditoriale di grande tradizione, legata al territorio, che ha affrontato la crisi rafforzando la competitività per un più forte orientamento all’internazionalizzazione in piena conformità ad alti standard qualitativi con l’innovazione finanziaria e tecnologica. Nel rispetto dei requisiti economici richiesti, la società di Sarno aveva aderito al programma di formazione e sviluppo manageriale nel maggio 2017 e nei tempi previsti, due anni dopo, è stata informata di averlo completato positivamente.

L’ambito certificato conferito in occasione dell’Elite Day che si concluso oggi a Londra presso l’Old Billingsgate, un evento internazionale con la partecipazione di diverse società operanti in diversi settori, provenienti da diversi paesi. Elite è uno strumento fondamentale per la comprensione e possibilità di accesso a strumenti di finanza alternativa. Nel caso di Giaguaro, ha soprattutto favorito il miglioramento delle procedure di reportinge controlling. La possibilità di confronto con figure esperte appartenenti al primario mondo didattico e della consulenza che il network di Elite mette a disposizione, è stato cruciale per la rivisitazione di alcune metodologie aziendali. Oltre alla creazione di sinergie commerciali con altre realtà aziendali partecipanti al progetto stesso.

Giaguaro è un’azienda che fa dell’internazionalizzazione il suo punto forte (85% del turnover). Attiva dal 1960 sul mercato e trasformatasi in società per azioni nel 1978 per meglio affrontare i mercati internazionali, l’azienda si attesta oggi su di un fatturato di circa 200 milioni di euro (+15% vs 2017) reso possibile grazie al consolidamento della quota di mercato nel primo paese di esportazione, la Germania e alle buone performance di vendite in Medio Oriente. Vanta anche un miglioramento in termini di marginalità: grazie all’impegno aziendale in investimenti altamente innovativi volti ad aumentare l’efficienza produttiva con alti livelli qualitativi ed al continuo sforzo di valorizzazione di un prodotto il cui prezzo di cessione viene continuamente eroso, in un mercato fortemente competitivo. Evidente il conseguimento del massimo livello di grading della certificazione sulla qualità e sicurezza alimentare Brc ( che passa dalla A+ conseguita nel 2018 alla A++ nel 2019) e Ifs. Confermata per Giaguaro spa anche la conformità agli standard Etici ( Smeta).