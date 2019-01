Gilles Zeitoun nuovo DG di Findomestic

Gilles Zeitoun è il nuovo Direttore Generale di Findomestic Banca, società di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas. Il 49enne francese prende il posto di Jany Gerometta, promosso al ruolo di Direttore Generale Delegato di BNP Paribas Personal Finance.

Zeitoun ha iniziato la sua carriera all’interno di BNP Paribas Personal Finance nel 1994 come analista statistico e negli anni ha scalato le gerarchie ottenendo incarichi di primo piano: CEO delle società di credito al consumo del Gruppo in Romania e Spagna prima di dirigere la regione che comprende Regno Unito e Paesi Nordici. In un percorso professionale che dura da 25 anni, Zeitoun ha anche assunto cariche trasversali, ad esempio entrando nel consiglio di amministrazione della Camera di Commercio francese in Romania e della Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito in Spagna.

Tutto lo staff di Findomestic Banca dà il benvenuto al nuovo direttore generale e gli augura buon lavoro.