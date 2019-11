Giochi Preziosi, iter per la quotazione a gennaio. Ipo entro giugno 2020

Rinviata a febbraio del 2019 per consentire al gruppo di completare l’acquisto di Trudi e della spagnola Famosa con la volontà poi di quotarsi in autunno, Giochi Preziosi riapre ora il dossier Ipo per brindare al nuovo anno con lo sbarco in Borsa.



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il gruppo presieduto da Enrico Preziosi intende infatti avviare l’iter formale per la quotazione sull’Mta di Borsa Italiana subito a gennaio per essere ammesso alle negoziazioni di Piazza Affari entro la fine del primo semestre.





Secondo alcune indiscrezioni Giochi Preziosi potrebbe valere attorno ai 700 milioni di euro, con un'offerta che si aggirerebbe intorno ai 250 milioni. Valori che recepiscono l’aumentata patrimonializzazione della società raggiunta grazie alle operazioni Trudi e Famosa.



Con l'acquisizione di Famosa Toys, multinazionale del giocattolo con interessi non soltanto in Spagna, ma anche in Portogallo e soprattutto in America Latina (in particolare in Messico), Giochi Preziosi ha aggiunto al perimetro societario circa 200 milioni di fatturato e oltre una ventina di milioni di margine operativo lordo. Un biglietto da visita che il patron del Genoa presenterà ora agli investitori di Piazza Affari.