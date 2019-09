Gli altoparlanti Rcf vanno in Borsa. Le prossime Ipo di Piazza Affari

Nuova quotazione a Piazza Affari. Dopo Newlat, come anticipato da Affaritaliani.it, anche Rcf group, società che opera nel settore dell'audio professionale d'alta gamma, ha presentato a Borsa Italiana la domanda per l'ammissione alla quotazione sul mercato telematico azionario sul segmento Star. E' previsto che il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà realizzato attraverso un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero.

L'offerta comprenderà azioni di nuova emissione (per un controvalore complessivo pari a circa 150 milioni di euro) provenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e azioni già esistenti, poste in vendita da alcuni azionisti venditori.



Si stima che il flottante sarà compreso tra il 35% e il 40% circa del capitale sociale della società, con l'offerta che, compatibilmente con le approvazioni richieste a Borsa Italiane Consob, partira' a ottobre 2019.





Nell'ambito dell'afferta, Banca Imi, Bnp Paribas e Goldman Sachs International agiranno in qualita' di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners; Banca Imi agira' inoltre in qualita' di Sponsor ai fini della quotazione. Lazard agisce in qualita' di advisor finanziario di Rcf nel contesto dell'Offerta