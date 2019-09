Gli Asset Services di Monte Titoli con l’avvento di T2S

Con la migrazione di Monte Titoli a TARGET2-Securities (T2S) della BCE, i servizi di Asset Services sono diventati centrali per attirare nuovi clienti. La strategia ha previsto dunque il lancio di nuovi prodotti dedicati a emittenti e intermediari, come ha raccontato Alessio Mottola, Head of Asset Services di Monte Titoli, ad Affaritaliani.it.

In qualità di depositario centrale nazionale, una delle attività principali di Monte Titoli è quella di amministrare tutte le tipologie di strumenti finanziari di diritto italiano emessi in regime di dematerializzazione: dai titoli di stato ai capitali azionari, dai fondi di investimento alle cartolarizzazioni. A questo si aggiunge l’interesse per i titoli esteri, come ha fatto sapere Alessio Mottola ad Affaritaliani.it: “Stiamo ormai da diversi anni aumentando il numero e le tipologie di titoli esteri per i quali siamo ugualmente in grado di processare corporate actions, offrire servizi fiscali ed eseguire pagamenti anche in divise diverse dall’Euro”.

Il ruolo degli Asset Services con l’avvento di T2S

Con l’adesione al progetto TARGET2-Securities (T2S), lanciato della Banca Centrale Europea per creare un’unica piattaforma pan-europea che regoli le transazioni di titoli in moneta di banca centrale, Monte Titoli ha puntato sui servizi di Asset Services: “T2S ha centralizzato sotto la supervisione della Banca Centrale Europea tutte le operazioni di liquidazione che venivano storicamente gestite dalle singole depositarie nazionali e dalle rispettive banche centrali. Di conseguenza, i servizi di Asset Services sono diventati un elemento fondamentale per differenziarsi dalla concorrenza e attirare nuovi clienti. In quest’ottica Monte Titoli ha deciso di lanciare nuovi prodotti, sia per gli emittenti sia per gli intermediari, e ha avviato un programma interno di efficientamento chiamato Agility and Growth, con l’obiettivo di semplificare i processi operativi a favore di attività a valore aggiunto”.

T2S: armonizzazione delle corporate actions su scala europea

Come naturale conseguenza dell’avvento di T2S, la BCE sta ponendo sempre maggiore attenzione alle diverse prassi nazionali di armonizzazione delle corporate actions: “Questo è qualcosa di estremamente importante per noi”, ha sottolineato Mottola, “e sono numerose le iniziative avviate in questo senso”.

(in collaborazione con Monte Titoli)