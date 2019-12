Gli auguri che politici e banchieri non vorranno mai ricevere!

Volevo esprimere i più sentiti auguri per il nuovo anno agli italiani ed in particolare a tutti coloro che negli ultimi 20 anni si sono susseguiti alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell’Economia, ai vertici del FMI, della Commissione UE, della BCE e di Banca d’Italia comportandosi come umili camerieri.

Auguro a tutti costoro perciò un 2020 equo per davvero e non a chiacchiere; un 2020 in cui la BCE destini almeno un misero 1% dei 3000 miliardi creati dal nulla (emessi finora per sistemare i bilanci delle banche private, in primis tedesche), all’edilizia scolastica e all’istruzione (concorso ordinario ad esempio), alla sicurezza idrogeologica ed al rifacimento parziale o totale (ove necessario) degli acquedotti per avere acqua pubblica di qualità da Trento a Palermo. In questo modo caleranno sia gli acquisti che la produzione di bottiglie di plastica (in modo concreto, altro che green new deal delle microtasse, inutili balzelli) e ne conseguiranno sia una sensibile riduzione delle emissioni di CO2 che un risparmio per i cittadini. I nuovi posti di lavoro inoltre renderanno le imprese più competitive visto l'incremento di introiti.

Vedete cari amici che ci avete governato negli ultimi 20 anni, se la UE-M non cresce è infatti a causa vostra! Perché? Perché i soldi la BCE li e-mette esclusivamente dentro i bilanci delle banche private e non in operazioni simili a quelle della mia “cartolina di auguri”, operazioni che modernizzerebbero il paese puntando sulla creazione di posti di lavoro produttivi senza incrementare le tasse!

Mi spiego meglio: le banche private non badano alla credibilità delle operazioni finanziarie perché se tutto va bene ottengono rendimenti da capogiro e se va male sono “to big to fail” e ci pensa la BCE ad iniettare (come detto) soldi in quantità nei loro bilanci.

Vi stupite che nessuno (nemmeno il 99% dei docenti universitari di economia) vi confidi questa verità?!

Ok, potete sempre diffondere per loro altri auguri di equità come questo.