Global SPDR (SSGA) nomina un nuovo responsabile per la clientela istituzionale

LONDRA, 20 giugno 2017 - State Street Global Advisors (SSGA), divisione di asset management di State Street Corporation (NYSE: STT), ha annunciato la nomina di Kathryn Sweeney a responsabile vendite per SPDR Americas Institutional, che risponde direttamente a Nick Good, a capo, insieme a Rory Tobin, del business Global SPDR. Sweeney sarà responsabile di definire e guidare l’implementazione della strategia di vendita della divisione SPDR Americas Institutional Sales nel continente americano. Sarà inoltre responsabile della collaborazione con il team dell’Americas Institutional Client Group (ICG), guidato da Barry F.X. Smith, per gestire la commercializzazione degli ETF presso la clientela istituzionale.

“Gli ETF vengono utilizzati da un numero sempre maggiore di investitori istituzionali che cercano di ridurre le fee e incrementare la liquidità e la rasparenza dei propri investimenti” ha affermato Good. “Il nostro business Global SPDR vanta un solido track record nell’innovazione del prodotto ed è in grado di lavorare con importanti clienti istituzionali per sviluppare soluzioni che soddisfino i loro specifici bisogni d’investimento. Vista la grande visibilità di Kathryn e le sue relazioni nella industry degli ETF, siamo certi che contribuirà al continuo miglioramento del posizionamento di SPDR sul mercato istituzionale. Siamo molto felici che sia entrata a far parte del team Global SPDR”.

Sweeney proviene da Goldman Sachs dove, nel corso dei suoi oltre 19 anni di carriera, ha ricoperto un ruolo strategico all’interno del business ETF, prima a Londra e poi a New York, da ultimo in qualità di Global Head of Distribution and Product Strategy per la divisione Securities. Sweeney ha lavorato a stretto contatto con i gestori di ETF, i desk di Institutional Trading e gli stakeholder interni per consolidare l’attività nel segmento ETF. Prima ancora ha ricoperto il ruolo di responsabile di US ETF Execution and Risk ed è stata trader di ETF a Londra e a New York.

SSGA è uno dei maggior provider di ETF negli Stati Uniti e a livello globale, con 558 miliardi di dollari di masse in gestione in ETF.