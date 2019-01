GLS, nuovi vertici per supportare la crescita in Italia

GLS uno dei principali player di corriere espresso nel panorama italiano, si è dotata di nuovi vertici al fine di supportare la crescita e lo sviluppo dell’azienda in Italia. Francesco Pellerano e Nicola Campio sono stati nominati rispettivamente General Manager e Chief Financial Officer

Nel suo nuovo incarico Pellerano riporta direttamente a Klaus Schädle, Group Area Managing Director, e assume la responsabilità delle attività di GLS in Italia.

Pellerano può contare su una significativa esperienza professionale consolidata negli anni in cui ha rivestito il ruolo di Director of Finance and Administration all’interno di GLS. Inoltre, ha lavorato in importanti multinazionali tra cui Reuters Group Plc in cui ha ricoperto diversi ruoli in ambito Finance con responsabilità in Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Svizzera

Nicola Campio, invece, succederà a Pellerano nel ruolo di Director of Finance and Administration. Campio, che riporterà direttamente a Pellerano, ha maturato una lunga esperienza professionale in importanti aziende del calibro di Celio e Fintyre, ove ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer.

“Sono particolarmente entusiasta di questa nuova sfida e della fiducia che GLS ha riposto in me– commenta Francesco Pellerano, nuovo General Manager di GLS in Italia – Continuerò a mettere le mie competenze a servizio dello sviluppo della nostra società che aspira a consolidare il primato qualitativo dei propri servizi e ad accrescere ulteriormente la propria posizione tra i leader del settore in Italia.”