Golfo, corrono i petroliferi in Borsa. Aramco verso il rinvio dell'Ipo

L'Arabia Saudita sta pensando di rinviare l'Ipo del colosso petrolifero Aramco, dopo l'attacco compiuto con i droni contro due maxi raffinerie dell'Est del Paese. Lo rivelano al Wall Street Journal fonti vicine all'operazione. Il debutto in Borsa dovrebbe essere realizzato entro il 2021. Il colosso petrolifero Saudita intende collocare il 5% dell'azienda grazie al quale, se Aramco manterra' il suo valore di mercato di 2.000 miliardi di dollari, Riad potra' raccogliere circa 100 miliardi di dollari.

Nel frattempo borse in calo, con i titoli petroliferi che schizzano al rialzo e oro in rialzo. Seduta in flessione per tutte le Borse europee a causa delle nuove tensioni geopolitiche innescate dagli attacchi alle installazioni petrolifere in Arabia Saudita che hanno dimezzato la produzione saudita di greggio.



Il calo degli indici azionari è comunque contenuto dal forte balzo dei titoli delle società petrolifere visto che i prezzi del greggio, sulle prospettive della contrazione dell'offerta e delle preoccupazioni sulle conseguenze per i rapporti tra Arabia Saudita e Iran (Paese indicato come legato agli attacchi), stanno balzando del 9% nel Wti (a 59,7 dollari al barile per la scadenza ottobre) e nel Brent a 66,1 dollari al barile.



A Milano, salgono del 4,3% Tenaris, del 3,8% Saipem e del 2,7% Eni. Quanto agli indici azionari, Piazza Affari perde lo 0,28%, mentre le altre Borse arretrano di mezzo punto percentuale. Sul listino milanese occhi puntati su Atlantia che cade del 3,6%: oggi sono in programma i cda della controllata Autostrade per l'Italia e dell'azionista di riferimento Edizione dopo gli arresti domiciliari disposti verso tre dirigenti di controllate (Aspi e Spea) per i rapporti sulla manutenzione dei viadotti.



Secondo le indiscrezioni di stampa potrebbero essere decisi ricambi ai vertici. Sul mercato secondario, spread Btp-Bund poco mosso a 133 punti base. Sul fronte dei cambi, euro/dollaro piatto a 1,1072 all'inizio di una settimana calda in particolare per la Federal Reserve che dovrebbe tagliare ulteriormente il costo del denaro Usa. Ma in settimana sono in calendario anche le riunioni delle banche centrali di Giappone, Svizzera Brasile, Sud Africa e Norvegia.