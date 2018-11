Governo: Buffagni (M5S), preoccupato applicazione reddito cittadinanza

"Sono preoccupato per l'applicazione del reddito di cittadinanza non per una questione di nord-sud, ma per la grandezza della misura del reddito stesso. Controllare ad esempio che 102 mila famiglie milanesi, la platea potenziale del reddito, vadano ai centri per l'impiego e si impegnino a cercare un lavoro e' davvero difficile. Ci sono molte difficolta' potenziali, ma bisogna lavorarci perche' e' importante formare". Lo ha detto, nel corso della puntata di 'Quarta Repubblica' in onda questa sera, il sottosegretario gli affari regionali e le autonomie Stefano Buffagni, come riporta una nota della trasmissione stessa.