Governo, la Borsa teme il voto a luglio: indici giù, su lo spread

Mercato azionario in calo, a rispecchiare l'aumento dello spread e il timore di nuove elezioni gia' a luglio visto lo stallo politico.

Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi risale sopra quota 130 punti e il tasso del decennale avanza all'1,83%, un livello non piu' toccato dallo scorso marzo. In rialzo anche lo spread tra il Bonos spagnolo e il Bund a 76,2 punti e il tasso sul decennale si attesta all'1,295%.

A metà giornata, il Ftse Mib segna un -1,97% a 24.060 punti, All Share sul -1,94%. In difficolta' i titoli finanziari, che risentono tra l'altro della crescita dello spread. Bper cede il 4,4%, Banco Bpm il 3,9%, Ubi il 3,6% e Unicredit il 2,7%. Meglio Intesa, con un -1,2%, in lieve miglioramento dopo la trimestrale. Ribassi anche per Unipol (-3,3%), Generali (-2,1%), Fineco (-3,9%) dopo i conti. Tra le altre blue chip Ferrari cede l'1,5% rimanendo vicino ai massimi, Fca giu' dell'1,2%. Campari tiene con un -0,4% dopo il trimestre, cosi' come Recordati (-0,3%); nell'energia Italgas -4%, Eni -1,9%, Snam -1,8%, Terna -2,6%. Brilla Moncler (+1,9%), Luxottica sul +0,3%.

Dopo due mesi di calma piatta, i mercati tornano quindi in fibrillazione per l'incertezza politica in Italia. Gli analisti puntano il dito contro lo stallo politico e il rischio di elezioni anticipate. In particolare Enrico Vaccari, analista di Consultinvest sgr, spiega all'Agi che "l'ipotesi di un voto anticipato a luglio spaventa i mercati perche', in mancanza di una nuova legge elettorale, si rischia di passare da uno stallo all'altro". "I mercati erano in luna di miele - dice Vaccari - facendo finta che il problema politico non esistesse perche' si aspettavano che si andasse, nella peggiore delle ipotesi, verso un governo istituzionale e, quindi, un governo che sarebbe stato in grado di fare le poche cose che sono ancora in capo al governo italiano. Sappiamo che per l'economia dipendiamo da Bruxelles, sappiamo che per la politica monetaria dipendiamo da Francoforte, di fatto i mercati non risentono particolarmente del fatto che ci sia o non ci sia un governo. Quello che conta per loro e' che ci sia una continuita'. In sostanza, i mercati pensavano che, se anche non ci fosse stato un accordo fra le principali forze politiche, si sarebbe andati comunque verso un governo istituzionale. Purtroppo ieri la situazione e' cambiata da questo punto di vista. Le principali forze in Parlamento hanno dichiarato che non sono disponibili a supportare un governo 'neutrale', come l'ha chiamato il Presidente Mattarella, o un governo istituzionale".

"Questo - aggiunge Vaccari - genera un'incertezza che sicuramente si paghera'. Da questo momento gli investitori metteranno in campo il peso che loro hanno nelle decisioni, che e' quello di mettere sotto attacco l'Italia e in particolare lo spread". Secondo Vaccari, "e' difficile fare previsioni. Tenuto conto che il mercato italiano e' quello che dall'inizio dell'anno fa molto meglio degli altri, nel senso che l'indice dall'inizio dell'anno e' addirittura positivo di qualche punto rispetto alla media europea, che invece e' piu' o meno invariata, e' chiaro che sull'Italia le scommesse sono state molto forti. L'assenza di un governo, la mancanza di una legge elettorale che garantisca la governabilita' e la non continuita' politica potrebbero generare parecchia volatilita'. Bisognera' vedere in quanto tempo si risolvera' questo rebus politico, perche', ripeto, fino a ieri i mercati si aspettavano che ci fosse un governo istituzionale in grado di garantire le principali norme che servono ai mercati per sentirsi tranquilli, cioe' la stabilita' economica, la legge di bilancio e il rispetto dei parametri europei. Lo stallo improvviso di ieri genera parecchia incertezza".