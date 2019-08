Governo, spread in calo a 193 punti base. Borse positive in attesa di Powell

Spread Btp-Bund scende fino a 190 punti base, poi risale a 193

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in calo a 193 punti, dopo essere sceso fino a un minimo di 190 punti, contro i 195,7 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra all'1,314%, dopo aver toccato un minimo dell'1,277%. Gli investitori guardano con attenzione alla trattativa per la formazione di un nuovo governo.

Borse europee: avvio positivo, in attesa di Powell

Avvio positivo per le Borse europee, in attesa dell'intervento di Jerome Powell a Jackson Hole. Wall Street ieri ha chiuso mista e Tokyo oggi ha terminato la sua corsa in rialzo. I mercati si aspettano che Powell chiarisca le future mosse della Fed sui tagli dei tassi. A Milano, dove i riflettori sono puntati sulle trattative per la formazione del nuovo governo, l'indice Ftse Mib segna +0,67% a 20.955,63 punti. Intanto lo spread e' sceso a 190 punti. Francoforte sale dello 0,5% e Parigi dello 0,47%.

Borsa Tokyo: chiude in rialzo, Nikkei +0,4%

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo. I mercati sono in attesa del discorso di stasera di Jerome Powell a Jackson Hole, per capire se la Fed andra' verso ulteriori allentamenti monetari in modo prolungato o meno. L'indice Nikkei avanza dello 0,4% a 20.710,91 punti.