Titoli Stato: spread in calo a 267 punti. Piazza Affari arretra

Apertura in calo per lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi che si colloca a 267,1 punti dopo aver chiuso ieri a 271. Il differenziale era salito sopra i 280 punti, dopo che la Commissione Ue ha considerato giustificata la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia, che "non ha rispettato il criterio del debito". Il rendimento del decennale si attesta al 2,445%.

Borsa: arretra in apertura, Ftse Mib -0,25%

Apertura di seduta in lieve arretramento per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,25% a 20.106 punti. All Share sul -0,19%.

Borse europee: aprono incerte

Apertura incerta per le Borse europee dopo la pronuncia della Commissione Ue sulla procedura d'infrazione per l'Italia e le tensioni commerciali tra Usa e il Messico: i mercati sono peraltro attendisti in vista della riunione della Bce. Il Cac 40 di Parigi è poco al di sotto della parità, -0,03% a 5.290,48 punti, il Dax di Francoforte avanza dello 0,06% a 11.987,92 punti. L'Ftse 100 di Londra guadagna lo 0,26% a 7.238,80 punti. Giù invece piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,25% a 20.106 punti.