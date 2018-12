GPI Group, società ELITE, passa da AIM Italia al mercato MTA di Borsa Italiana

GPI Group, fondata nel 1988, è una società ELITE ed è tra i principali fornitori di servizi informativi e amministrativi (business process outsourcing) per le strutture sanitarie italiane pubbliche e private. La società è entrata nel programma ELITE a Novembre 2014, compiendo un percorso formativo e di coaching. GPI ha emesso tre mini bond, di cui il primo nel 2013, su ExtraMOT PRO per un valore totale di €47.000.000.

La società si era quotata su AIM Italia il 29 dicembre 2016, in seguito alla Business Combination con la SPAC Capital For Progress 1. GPI è stata assistita da UBI Banca in qualità di Sponsor.

Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha dichiarato: “Il passaggio di GPI da AIM Italia a MTA è un’ulteriore tappa del percorso di crescita della società, a dimostrazione di come le aziende possano trarre beneficio da un approccio graduale. Ci auguriamo che, grazie alla presenza sul Mercato Telematico Azionario, il gruppo possa ottenere vantaggi in termini di sviluppo e visibilità”.

Luca Peyrano, CEO di ELITE, ha detto: “Siamo lieti del passaggio della società ELITE GPI al mercato principale di Borsa Italiana. Da sempre ELITE è in grado di offrire alle società più ambiziose gli strumenti necessari per strutturarsi e accedere al mercato dei capitali”.