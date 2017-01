Granarolo, con Credit Agricole smobilizza stock prosciutti per 10 milioni

Granarolo ha chiuso con Credit Agricole la prima operazione in Italia per lo smobilizzo di uno stock di prodotti stagionati. L'operazione, del valore di 10 milioni di euro, prevede lo smobilizzo dello stock di oltre 100mila Prosciutti di Parma degli Stabilimenti Gennari, società detenuta al 100% dal Gruppo Granarolo. La soluzione innovativa permette a Granarolo di ottimizzare la propria struttura finanziaria in vista di nuove operazioni di acquisizione.

"Abbiamo accolto con grande soddisfazione questa innovativa modalità di collaborazione con un istituto di credito che oggi è funzionale ai piani di sviluppo nazionali e internazionali del Gruppo e che un domani potrà sostenere i piani di crescita dell'intero settore enogastronomico italiano che soffre del blocco di grandi capitali a magazzino", ha commentato Gianpiero Calzolari, presidente del Gruppo Granarolo.

"Siamo orgogliosi di aver finanziato con questa operazione una delle eccellenza agroalimentari italiane come Granarolo e di aver messo a disposizione la nostra expertise per accompagnarla nel suo ulteriore percorso di sviluppo, sperimentando per primi una soluzione che potrà essere un benchmark per l'intero settore", ha dichiarato Giampiero Maioli, Ceo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.