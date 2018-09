Grane tedesche. Deutsche Bank cerca la soluzione ai derivati

Grane tedesche. E anche grosse. Deutsche Bank, primo ’istituto teutonico starebbe studiando un’ambiziosa operazione di raccolta di capitale record. Le motivazioni alla base di tale operazione potrebbero essere l’operazione di acquisizione di Commerzbank (gradita al governo tedesco) o chiudere anticipatamente le posizioni in derivati in perdita lasciate in eredità dalla gestione spregiudicata del precedente ceo Josef Ackermann.

Secondo i rumorso del Il Sole24Ore “l’entità dell’aumento di capitale finale, orchestrato silenziosamente dietro le quinte, ambisce a togliere il primato all’operazione da 13 miliardi di Unicredit. Come dall’istituto italiano verranno prima individuati alcuni anchor investor e poi avviata la manovra vera e propria, a forte sconto.

Proprio cinque giorni fa Deutsche Bank aveva annunciato il trasloco di centinaia di miliardi di euro di asset da Londra al Francoforte dopo essere stata sottoposta alle crescenti pressioni da parte dei regolatori europei per la dimensione e la complessità delle sue operazioni nel Regno Unito post Brexit. Il piano, rivelato dal Financial Times, riguarda l'eventuale trasferimento "a casa'"di circa tre quarti dei suoi attivi di bilancio, stimati complessivamente in 600 miliardi di euro.