Efficienza energetica, Grastim realizzerà un impianto per PPG Industries

Accordo tra Grastim e PPG Industries, multinazionale americana leader nel comparto vernici e rivestimenti per l’automotive, per una nuova centrale ad alta efficienza, del valore di circa 2 milioni di euro. Le due società hanno infatti firmato un contratto di Servizio Energia della durata di 7 anni nell’ambito del quale Grastim, nata da una joint venture tra Graded di Vito Grassi e il Gruppo Stim, realizzerà, finanzierà e gestirà operativamente un nuovo impianto di cogenerazione nello stabilimento PPG di Caivano, in provincia di Napoli. Grazie a questo accordo, la multinazionale americana risparmierà circa il 20% del costo energetico su base annuale. Il nuovo assetto energetico dello stabilimento, rispetto al precedente, avrà importanti riflessi ambientali: l’impianto determina un risparmio annuo di 1.100 tonnellate di CO2.

L’output energetico (energia elettrica, vapore ed acqua calda) sarà fornito a PPG a prezzi scontati e garantiti. L’impianto si basa su un motore a combustione interna alimentato a gas naturale da 1,5 MW elettrici, una caldaia a recupero a tubi di fumo da 1,0 t/h di vapore ed una ramificata rete di distribuzione acqua calda per le utenze di stabilimento. La centrale è compatta e completamente modulare, smontabile e facilmente trasportabile altrove.

Per Grastim si tratta del primo impianto realizzato per il gruppo PPG. La soluzione contrattuale adottata vuole essere un modello esportabile anche in altri siti del gruppo, in Italia e all’estero.

“Grazie a questo accordo PPG Industries rinnova il suo stabilimento, trasformando la vecchia centrale in un’infrastruttura energetica totalmente nuova e all’avanguardia. Un passo ormai necessario per tutte le società sul mercato, in un periodo storico in cui la ​cosiddetta transizione energetica è la strada maestra”, dichiara Gianfranco Milani, direttore generale di Grastim (nella foto).

Grastim JV è una società italiana che sviluppa soluzioni tecnologiche nell’ambito della cotrigenerazione integrate nell’ambiente preesistente, con l’obiettivo di garantire risparmi economici e una riduzione delle emissioni inquinanti. Il business della società vale oggi 35 milioni di euro annui, i megawatt di potenza installata sono 70 e i tep (tonnellate equivalenti di petrolio) risparmiati circa 500 mila. Grastim è ora presente, oltre che in Italia, anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Spagna e Portogallo.