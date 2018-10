Grazie a Sace, la beneventana SAPA acquisisce la torinese SELMAT

SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, annuncia un’operazione da 15 milioni di euro a sostegno dei piani di crescita di SAPA, l’azienda beneventana della famiglia Affinita specializzata nella produzione di sistemi e componenti per il settore automotive.

Nello specifico, SAPA ha perfezionato l’acquisizione di SELMAT, azienda piemontese attiva nel medesimo settore. L’acquisizione permetterà a SAPA di servire nuovi segmenti di mercato (veicoli industriali e commerciali, macchine agricole e autobus), rafforzare il proprio know how e i processi industriali e ampliare le relazioni con i principali car makers nazionali e internazionali (FCA, Volkswagen, Audi, Porsche e BMW).

Nell’ambito dell’operazione, SACE ha garantito un’obbligazione da 15 milioni di euro, della durata di sette anni, emessa da SAPA. L’obbligazione è stata sottoscritta dal Fondo Sviluppo Export, nato su iniziativa di SACE e gestito da Amundi, che ricorre alle risorse messe a disposizione dalla stessa SACE e dalla Banca Europea per gli Investimenti.

“Con SACE SIMEST abbiamo finalizzato un’importante operazione che ci permetterà di consolidare la nostra leadership in Italia e continuare nel nostro percorso di crescita in nuove geografie – ha dichiarato Giovanni Affinita, Chief Sales Strategist e membro del consiglio di amministrazione di SAPA –. Il nuovo gruppo avrà un fatturato di circa 300 milioni con più di 1.700 persone impiegate”.

Fondata nel 1974, l’azienda ha intrapreso un percorso di sviluppo negli anni, trasformandosi da piccola impresa artigianale in una realtà industriale consolidata, con 6 stabilimenti in Italia e in Europa e oltre 1.000 dipendenti che, con l’acquisizione di SELMAT, diventeranno 10 stabilimenti e oltre 1.700 dipendenti.