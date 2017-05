Grecia, raggiunto l'accordo preliminare con i creditori

La Grecia ha raggiunto un accordo preliminare con i creditori. "I negoziati si sono conclusi", ha detto il ministro delle Finanze greco, Euclid Tsakalotos, all'agenzia statale Ana, e ha specificato che al termine di colloqui durati tutta la notte e' stato trovato "un accordo tecnico preliminare", in vista dell'incontro del 22 maggio dei ministri finanziari dell'Eurozona, che dovra' approvare l'intesa.

Tsakalotos si e' detto "certo" che l'accordo consentira' alla Grecia di ottenere misure di alleggerimento del debito da parte dei creditori, cosa vitale per il recupero della debole economia del Paese. Il compromesso e' necessario a sbloccare una tranche di prestiti necessari ad Atene per rimborsare in luglio 7 miliardi di euro di debito ai suoi creditori, Ue, Bce e Fmi.

Il governo greco nelle scorse settimane aveva deciso, come sollecitato dai creditori, ulteriori tagli alla spesa pubblica per 3,6 miliardi di euro da attuare nel 2019 e nel 2020.