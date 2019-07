Gruppo 24 ore rientra nel mercato software puntando su editoria professionale

Prima iniziativa: ‘Valore24 Commercialisti’

Il Gruppo 24 ORE implementa la strategia di sviluppo dell’Area Professionale, incentrata sull’innovazione e la forte integrazione con il sistema Sole, con il ritorno nel mercato dei software.

Da sempre presente sul mercato dell’editoria professionale, il gruppo rafforza quindi il suo ruolo di partner per il lavoro quotidiano del professionista, affiancando alle banche dati, le riviste, i libri, i prodotti e i servizi digitali anche un nuovo catalogo software che rappresenta la naturale evoluzione della propria offerta editoriale digitale B2B.

Forte di un portafoglio prodotti composto da 30 fra banche dati e servizi online, 12 fra riviste e periodici specializzati print e digital, 45 libri pubblicati nel 2018 e oltre 70 instant book e collaterali venduti in edicola, l’Area Professionale del Gruppo 24 ORE ha registrato ricavi 2018 pari a 47,3 milioni, con una forte rilevanza di prodotti digitali ricorsivi a elevato tasso di fidelizzazione e un parco abbonamenti totali pari a circa 50.000 unità. A questa audience professionale il gruppo rivolge ora la nuova offerta disoftware gestionali con soluzioni rivolte alle diverse categorie di professionisti.

La strategia per competere da protagonista in questo settore del mercato professionale vede lo sviluppo di due tipologie di prodotti: da un lato una serie di gestionali strutturati che rispondono a tutte le complessità della gestione dello studio e dall’altra una linea di gestionali più agili, stand alone, in cloud e con forte carattere editoriale. Punto di forza dell’offerta distintiva dei prodotti a firma Gruppo 24 ORE è l’integrazione con tutti i contenuti ad alto valore aggiunto del mondo Sole 24 Ore.

Il primo prodotto sarà ‘Valore24 Commercialisti’. Progettato dalla Divisione 24Ore Professionale, è un software che all’innovazione del prodotto unisce la forza e la tradizione dei marchi storici del mondo Sole 24 Ore: da Norme&Tributi all’Esperto Risponde al Sistema Frizzera.

Un primo passo significativo per il Gruppo 24 ORE che, con questa soluzione gestionale dedicata al mondo fiscale, torna con decisione nel mercato del software. L’impegno nel software rappresenta un capitolo fondamentale di uno sforzo più complessivo di innovazione del portafoglio prodotti, in una prospettiva sempre più digitale e “mobile first”, che trova la prima applicazione nel nuovo IlSole24Ore.com lanciato pochi giorni fa. Quella del Gruppo 24 ORE è una mission di servizio rispetto a professionisti e imprese, con un superamento dei confini fra editoria digitale e software e l’obiettivo di aiutare in modalità innovative il lavoro dei clienti B2B.

‘Valore24 Commercialisti’ è infatti più di un “normale” software, è una piattaforma integrata, in cui i contenuti gestionali si coniugano con supporti documentali e consulenziali sintetici, volti a facilitare al massimo l’attività degli operatori di studio.

Il software è inoltre arricchito con una serie di servizi a valore aggiunto, tra cui webinar formativi personalizzabili, mini-pillole realizzate dagliesperti del Sole 24 Ore e un “Assistente normativo” pensato in modo esclusivo per gli utenti.

A ‘Valore24 Commercialisti’ faranno a breve seguito le soluzioni progettate in area lavoro e per le attività degli studi legali, di sindaci e revisori, diamministratori di condominio e di professionisti attivi sulle tematiche del decreto legislativo ‘231’. Sempre nella logica di fornire una soluzione innovativa che consenta l’accesso a ogni componente gestionale e informativa del Sole 24 Ore.