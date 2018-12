Gruppo Cattolica: è tempo di nomine. Cerni nuovo AD di TUA Assicurazioni

Il Consiglio di Amministrazione di TUA Assicurazioni, presieduto da Paolo Bedoni, ha deliberato in data odierna la nomina di Nazareno Cerni ad Amministratore Delegato della società, a far data dal 1 gennaio 2019.

Cerni continuerà a rivestire la carica di Vice Direttore Generale e Direttore Danni Non Auto del Gruppo Cattolica Assicurazioni, in continuità con il mandato originariamente assegnatogli, e di Chief Executive Officer di CATTRe, società riassicurativa dedicata alle linee di rischio non tradizionali di recente costituzione.

Paolo Bedoni, presidente del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha dichiarato: “Nazareno Cerni è una figura di grande professionalità che ricopre già vari incarichi all’interno della Società. Sotto la sua guida TUA Assicurazioni continuerà il percorso di crescita che l’ha contraddistinta in questi anni: una struttura veloce e flessibile che, grazie alla forte prossimità alla rete agenziale e alla revisione del catalogo dei prodotti, promette di raggiungere obiettivi di crescita qualitativa ancora più ambiziosi.

Il Presidente Bedoni ha inoltre ringraziato Marco Cardinaletti “per il proficuo lavoro svolto”, che nel Gruppo ha ricoperto per quasi un decennio la carica di Direttore Generale e dall’aprile 2016 quella di Amministratore Delegato di TUA Assicurazioni.

La nuova Direzione Marketing di Gruppo Cattolica punta all’innovazione

Contestualmente a questa nuova nomina, Cattolica Assicurazioni ha presentato oggi anche il progetto della nuova direzione marketing di gruppo al cui vertice sarà Francesco Minelli nel ruolo di Direttore responsabile, a diretto riporto del Direttore Generale Mercati e Canali Distributivi Carlo Ferraresi. Laureato presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cattolica di Milano, Minelli è stato Direttore Innovazione e Servizi di ANIA e ha ricoperto ruoli apicali in primari istituti finanziari italiani con particolare focus sull’innovazione tecnologica.

La Direzione Distribuzione e Marketing del Gruppo Cattolica, rinominata Direzione Distribuzione Canali Professionali, sarà focalizzata a promuovere e sostenere la rete agenziale e sarà sotto la responsabilità del dottor Marco Lamola, mentre il dottor Massimo Montecchio ricoprirà il ruolo di Responsabile Marketing & Client Management a riporto del dottor Minelli.

Il Direttore Generale Mercati e Canali Distributivi Carlo Ferraresi ha commentato: “La squadra di Cattolica si arricchisce oggi con l’arrivo di un manager di elevato profilo. Sotto la guida di Francesco Minelli, la neonata Direzione Marketing di Gruppo saprà offrire un servizio forte e trasversale a tutti i canali distributivi e a tutte le società del Gruppo. Questo avverrà accelerando sull’innovazione di prodotto e sulla costituzione di un ecosistema di servizi, come previsto dal Piano Industriale 2018-2020, proseguendo il lavoro già impostato da Marco Lamola e Massimo Montecchio. Allo stesso tempo, con questo nuovo assetto Cattolica investe nella crescita e nel rafforzamento della rete agenziale, ribadita anche dal recente accordo di sistema raggiunto con i gruppi agenti. La distribuzione riveste un’importanza strategica per il Gruppo e si svilupperà ulteriormente grazie anche alla professionalità di Marco Lamola, che ha già ampiamente dimostrato di saper lavorare con profitto per il bene della Compagnia e della rete agenziale e che si dedicherà specificamente a questo importante asset”.