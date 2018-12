Gruppo CDP e SIMEST, a sostegno del Gruppo CLN

Acquisite tre partecipazioni per un investimento totale di oltre €19mln in Italia, Germania e Sudafrica per sostenere il piano di sviluppo 2018-2022 che si basa su nuove commesse da importanti clienti mondiali.

SIMEST, società che insieme a SACE costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti, torna a sostenere l’internazionalizzazione del Gruppo CLN, gruppo piemontese tra i principali player industriali europei del settore automotive, con tre acquisizioni in Italia, Germania e Sudafrica che si aggiungono alle quattro partnership già in portafoglio in Italia, Brasile, Argentina e Sudafrica.

L’investimento SIMEST di oltre 19 milioni di euro andrà a sostenere il programma di investimenti 2018-2022 che fa seguito alle recenti commesse acquisite da alcuni primari gruppi automobilistici mondiali. In particolare € 8 mln saranno dedicati ad un aumento di capitale della MA Srl, subholding italiana operativa del Gruppo che controlla direttamente i sei impianti italiani dove vengono prodotti elementi stampati di carrozzeria, elementi strutturali e rivestimenti; € 5 mln sosterranno il potenziamento della tedesca MA Automotive Deutschland, che controlla i due stabilimenti dove vengono prodotti elementi di carrozzeria in acciaio e in alluminio i cui principali clienti sono BMW e Mercedes; € 6,8 mln andranno a sostenere lo sviluppo delle attività della sudafricana MA Automotive South Africa, che si avvale di 7 stabilimenti operativi nella produzione di componenti stampati in acciaio.