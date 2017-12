Gruppo CDP: Simest finanzia l'internazionalizzazione di 50 imprese italiane. Ecco i Paesi dove sbarcheranno i prodotti delle aziende sostenute dal gruppo.

Cinquanta imprese italiane faranno a breve il loro ingresso e potranno vendere i loro prodotti in 16 Paesi grazie a SIMEST. La società, che insieme a SACE costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, nel mese di novembre 2017 ha concesso finanziamenti per oltre 22 milioni di euro a imprese nazionali per operazioni commerciali in vari Paesi: Albania, Cile, Cina, Emirati Arabi, India, Messico, Nigeria, Oman, Russia, Senegal, Serbia, Sudafrica, Svizzera, Stati Uniti, Turchia e Ucraina.

Gruppo CDP: Simest finanzia l'internazionalizzazione di 50 imprese italiane. Tra le aziende supportate c'è Ascot Industrial Srl.

Ascot Industrial Srl di Gela (in provincia di Caltanissetta), grazie al finanziamento SIMEST da 1,5 milioni di euro aprirà una struttura commerciale a Lagos, in Nigeria che seguirà la clientela locale e di altri Paesi dell’area come Camerun e Liberia. Ascot opera a livello internazionale nel settore dell'energia elettrica. È principalmente focalizzata sulla produzione di generatori diesel e ibridi, così come di impianti modulari di generazione elettricità progettati secondo le specifiche del cliente e le diverse condizioni climatiche. I prodotti Ascot sono realizzati in Italia con materiali europei di altissima qualità. L’azienda è cliente anche di SACE che ne ha supportato l’export in Africa Subsahariana e Medio Oriente.

Gruppo CDP: Simest finanzia l'internazionalizzazione di 50 imprese italiane. Tra le aziende supportate anche Aeromeccanica Stranich Spa di Milano.

Aeromeccanica Stranich Spa di Milano ha ottenuto da SIMEST un finanziamento per uno studio di fattibilità finalizzato a valutare la realizzazione di un impianto per la produzione di ventilatori industriali e di impianti di depolverazione industriali in India, Paese con ampie prospettive di sviluppo. La società ha iniziato la propria attività nel 1928 progettando, costruendo e installando ventilatori centrifughi assiali e serrande per tutte le applicazioni industriali. Dal 1970 si è specializzata nel settore dell'impiantistica per il controllo degli inquinanti gassosi e polverosi, e per l’abbattimento dei gas nocivi.