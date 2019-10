Gualtieri: "Gli 80 euro non verranno toccati"

Web tax: Gualtieri, chiesto a Ue direttiva tassazione minima colossi

"Verrà attuata la Web tax". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alla Commissione Finanze di Senato e Camera, in seduta congiunta, sulle linee programmatiche del Mef. "L'Italia - ha spiegato - ha appena chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di direttiva sulla tassazione minima effettiva del mercato interno" delle multinazionali a partire da quelle digitali.

"Siamo molto vicini a chiudere un accordo di cooperazione a livello europeo per una tassa sulle transazioni finanziarie", si tratta - ha spiegato Gualtieri - di una "sostanziale conferma del modello già in vigore". L'obiettivo è attuare la web tax a livello europeo. "A livello Ocse è già in corso un negoziato per introdurre nuove regole di tassazioni".