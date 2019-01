Guffanti Concept, via al progetto Europa. In Italia si rafforza aprendo a Bari

Un progetto commerciale per il mercato europeo che punta a superare i 10 milioni di euro di fatturato e più di 17 milioni di giro d’affari conseguiti nel 2018. Un progetto che vedrà nel corso del 2019 la nascita di una divisione dedicata, l'acquisizione di nuovi brand internazionali e l'ulteriore potenziamento delle sedi in Italia: si chiude con questi tre risultati molto significativi per la crescita del gruppo il 2018 di Guffanti Concept, la piattaforma strategica per la distribuzione del fashion capace di supportare i brand della moda donna, sposa e bambino nella fase di produzione, comunicazione e crescita nei mercati in Italia e all’estero.

Forte di un'incidenza del mercato internazionale superiore al 40%, grazie anche ad un team multiculturale di più di quaranta persone tra italiani, russi, cinesi, coreani e arabi, l’azienda punta ad innovare il mondo della distribuzione internazionale del fashion collocandosi come partner strategico delle imprese a monte, e non a valle, delle scelte. Lo showroom, creato a Milano nel 1989, ha come principali mercati di distribuzione di brand italiani e internazionali: Italia, ex Urss, Great China, Corea e Middle East.



“E' stato un anno importante”, dichiara il direttore commerciale di Guffanti Concept, Alessandra Guffanti (nella foto). “Dopo il grande lavoro fatto in Asia e nei paesi arabi abbiamo scelto di puntare anche sull'Europa con una divisione dedicata, ed i riscontri che stiamo avendo dai principali player del retail ci stanno premiando. Lo abbiamo fatto valorizzando appieno anche due nostri punti di forza. Il primo è la capacità di scovare e portare sui mercati brand emergenti. Oggi il nostro lavoro di ricerca ci ha portati ad aggiungere anche brand australiani ai tanti brand del Made in Italy e di stilisti dell'Est Europa, russi ed asiatici. Un lavoro che ci ha visto parallelamente acquisire la rappresentanza per il mercato dell'Ex Urss della linea donna di un importante brand italiano come Aspesi. Il secondo punto di forza -continua l’imprenditrice- è la presenza capillare sul territorio nazionale attraverso i nostri uffici di rappresentanza. Dai primi giorni del 2019 alle sedi di Milano, Napoli, Roma, Palermo e Padova si aggiungerà quella nuova di Bari che abbiamo voluto in un luogo strategico anche per la logistica come il Baricentro, l'area dedicata al fashion con la presenza degli show-room più importanti che servono la dorsale adriatica e il Sud Italia”.



Anche quest'anno per Guffanti Concept la partecipazione nel fashion system sarà importante. Sarà presente a gennaio a Pitti Bimbo e a febbraio al Milano Fashion Week, mentre la linea di abiti da sera Rhea Costa presenterà la sua collezione nel calendario ufficiale di Camera della Moda. Tra i clienti di Guffanti Concept boutique multibrand, monomarca e department stores del segmento lusso in Italia figurano l’ex Urss, Great China, Korea e Paesi Arabi.

Dal 1998 prima con l'ingresso di Alessandra Guffanti, che oggi cura il Commerciale e la comunicazione, e poi quello di Francesco Guffanti, che cura la direzione amministrativa, l'azienda ha visto una costante ottimizzazione per un servizio customer care diretto.



Chi è Alessandra Guffanti

Appassionata imprenditrice, opera nel settore da più di vent'anni, da quando aveva quattordici anni. In viaggio costante nel mondo guidando la direzione commerciale, internazionalizzazione e marketing di Guffanti Concept, è stata presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Sistema Moda Italia ed è vice presidente dei Giovani Imprenditori di Assolombarda.