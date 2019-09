H&M punta a diventare un multibrand, al via test di vendita di prodotti terzi

H&M punta alla vendita di altri brand. Il colosso svedese infatti inizierà a ospitare, in una fase di test, prodotti terzi anche nei punti vendita del marchio ammiraglio, come già accade negli store dei suoi marchi di fascia più alta &Other Stories e Arket. Un cambio strategico importante, come dice Reuters, “e un possibile passo per competere direttamente con e-tailer multibrand come la tedesca Zalando o l’inglese Asos“. Come precisato da H&M, i brand “esterni” serviranno ad attirare nuovi consumatori.

Come spiega Pambianco News nel trimestre estivo, H&M ha registrato vendite in progressione del 12% a 62,6 miliardi di corone (circa 5,8 miliardi di euro), battendo le stime del mercato, ferme a 61,9 miliardi di corone. Tuttavia, secondo un’analisi di Berenberg riportata da Bloomberg, a luglio e agosto 2019 le vendite di H&M avrebbero rallentato, segnando un +6 per cento. L’andamento dei due mesi chiave ha impattato sul titolo che, ieri, ha perso circa 3 punti percentuali.

La scelta di voler testare la strategia multibranding segue altre novità del marchio: la scorsa primavera il player di Stoccolma ha iniziato a mettere al centro le comunità locali, cominciando a produrre (e vendere) capi dedicati ai trend delle singole città. Per esempio una linea soltanto per Berlino e i suoi abitanti. La limited collection è stata sviluppata dal H&M Germania e dall’H&M Group’s Laboratory, il dipartimento dedicato alle innovazioni, il cui obiettivo è esplorare nuovi modelli di business.