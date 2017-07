Havaianas venduto per 1 miliardo di dollari: infradito d'oro

Il marchio Havaianas è stato venduto per un miliardo di dollari. Alpargatas, l’azienda del famoso brand di scarpe infradito, faceva parte del gruppo J&F group e ora il marchio è stato ceduto a una cordata di tre gruppi finanziari: Itaúsa, Cambuhy, e Brazil Warrant.

La vendita, stando a quanto riporta il Financial Times, è stata decisa per il bisogno di liquidità del gruppo J&F coinvolto in uno scandalo di corruzione e, ora, impegnato in costosissime spese legali.

Stando ai dati degli addetti ai lavori, ogni anno vengono venduti nel mondo 200 milioni di paia di Havaianas.