Havas PR Milan entra in AMO

Havas PR Milan è Associate Member di AMO, il network globale di advisor per la comunicazione finanziaria e la corporate reputation, da oltre 15 anni tra i leader mondiali nelle operazioni di M&A. Nel 2018, le agenzie del network AMO hanno erogato attività di consulenza su oltre 300 operazioni di valore complessivo superiore ai 240 miliardi di euro. Con l’annessione al network AMO, Havas PR Milan consolida la sua offerta nell’area di corporate reputation, comunicazione finanziaria e gestione della crisi, che oggi rappresenta oltre un terzo del fatturato dell’agenzia, aprendo per i propri clienti nuove opportunità di accesso e sviluppo nei mercati globali.

“Siamo onorati di entrare a far parte di AMO, un gruppo di agenzie con un know-how consolidato e una leadership riconosciuta - commenta Caterina Tonini, CEO Havas PR Milan. È un passo ulteriore nel percorso di crescita dell’agenzia in uno scenario sempre più competitivo, nel quale alla consulenza strategica è oggi fondamentale affiancare creatività, innovazione e uno sguardo sempre più internazionale”.

L’agenzia, co-fondata nel 2003 dal senior partner Caterina Tonini CEO da novembre 2018, ha come missione quella di facilitare e governare il sistema delle relazioni tra le aziende/organizzazioni e i loro principali interlocutori: cittadini, istituzioni, influencers, opinion leader, comunità finanziaria, organizzazioni non governative, media. Il tutto a sostegno della reputazione e della creazione di valore sui mercati di riferimento. Anche per il 2019 le previsioni relative ai risultati dell’Agenzia confermano il trend stabile di crescita dell’ultimo quinquennio.



A completare il management di Havas PR Milan: Corrado Tomassini (Partner e Vice Presidente con delega all’area Healthcare), Claudia Castorina (Chief Operational Officer) e Marco Fusco (Direttore della Unit Corporate&Finance), che con Tonini compongono lo steering committee sui temi strategici di agenzia. Dal CdA è recentemente uscita Rosanna D’Antona, che ricopriva il ruolo di presidente onorario.

Havas PR Milan, che conta in totale oltre 50 professionisti, offre consulenza e servizi integrati di comunicazione in vari settori. Oltre all’area Corporate&Finance, si evidenziano due unit di eccellenza, Consumer&Lifestyle ed Healthcare, rispettivamente gestite dalle practice leader Marianna Lovagnini e Sara Bernabovi, e due competence center impegnati nei progetti di sviluppo sostenibile gestiti da Rafaella Casula (Head of Finance&Sustainability) e di produzione editoriale coordinati da Guido Romeo (Head of Editorial projects).