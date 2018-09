Health & Beauty: così BolognaFiere Cosmoprof crescerà ulteriormente

di Lorenzo Zacchetti



Dopo la recente acquisizione di BolognaFiere Cosmoprof, il gruppo tedesco Health & Beauty ha presentato i suoi progetti di sviluppo.

Gianpiero Calzolari (Presidente di BolognaFiere e BolognaFiere Cosmoprof), Georg von Griesheim (CEO di Health & Beauty), Marcus Reichel (Direttore Digital Business di Health & Beauty) ed Enrico Zannini (d.g. di BolognaFiere Cosmoprof) hanno illustrato gli obiettivi di un'operazione finalizzata ad unire il know-how globale del network Cosmoprof e la diffusione capillare in Europa di Health & Beauty, sia con le iniziative della piattaforma Beauty Forum, sia a livello di comunicazione con i media dedicate al settore.

Georg von Griesheim, CEO di Health& Beauty, ha spiegato: “Sono entusiasta di questa collaborazione. Nessun altro attore sul mercato è così integrato a livello verticale e può seguire il settore beauty, dall’industrializzazione alla vendita al consumatore. Offriremo eventi per la produzione di prodotti cosmetici, per la loro distribuzione internazionale, offriremo piattaforme per l'utente professionale e, in una joint venture con la rivista leader della Germania, anche al consumatore finale. In questo modo

creiamo incredibili potenzialità di sviluppo e valore per i nostri partner.”



Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, ha detto: “L’acquisizione rientra nella strategia di crescita di BolognaFiere, tra i principali player nel settore fieristico, secondo a livello nazionale e tra i primi 10 a livello europeo, con più di 80 manifestazioni in Italia e all’estero. Per il 2019, BolognaFiere prevede di raggiungere un fatturato di circa 180 milioni di euro. La cosmesi è l’ambito di maggior impatto economico per il gruppo, con circa 75 milioni di euro di fatturato della società BolognaFiere Cosmoprof, che organizza gli eventi della piattaforma Cosmoprof nel mondo. Circa 45 milioni di euro di fatturato provengono dagli eventi internazionali. L’operazione di acquisizione porterà ad un guadagno potenziale di circa 8 milioni di euro per BolognaFiere Cosmoprof. La collaborazione con il gruppo Health & Beauty aumenterà la nostra forza lavoro, con un totale di 150 professionisti, che con la loro conoscenza del mercato apporteranno esperienza e know - how.”



Oltre agli appuntamenti a marchio Cosmoprof a Bologna, Las Vegas, Mumbai e Hong Kong (con Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof North America, Cosmoprof India Preview e Cosmoprof Asia), BolognaFiere Cosmoprof partecipa in qualità di agente di vendita internazionale a manifestazioni dedicate al mondo beauty in mercati strategici per la crescita del settore: Iran Beauty & Clean a Teheran, Belleza y Salud 2018, in Colombia, a Bogotá, e dal 2018 nel Sud-Est Asiatico conAseanBeauty (Thailandia), PhilBeauty (Filippine), VietBeauty (Vietnam) e BeautyExpo (Malesia).

Complessivamente, la piattaforma Cosmoprof coinvolge oltre 370.000 professionisti dell’industria cosmetica e più di 7.000 aziende internazionali.



Il gruppo Health & Beauty, con sede ad Ettlingen in Germania, è una media company internazionale operativa nel settore della cosmesi con 25 riviste specializzate, una manifestazione fieristica Beauty Forum organizzata in 14 paesi, che coinvolge 1.600 aziende e 130.000 operatori professionali. Il network Beauty Forum è presente in Germania, con gli appuntamenti di Monaco di Baviera e Lipsia, in Svizzera, a Zurigo, in Francia con la fiera di Parigi, in Polonia con un doppio appuntamento a Varsavia, in Ungheria, a Budapest, e in Romania, a Cluj-Napoca. Il gruppo organizza inoltre manifestazioni in Grecia (Atene), Slovacchia (Trencin) e in Slovenia (Lubiana), grazie ad accordi di licenza, e promuove incontri di match-making a Dubai, per il settore professionale, e in altre capitali internazionali per il mondo dell’estetica in ambito B2C, raggiungendo un fatturato annuo di circa 13 milioni di euro.