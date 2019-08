Henkel taglia le stime sui ricavi, il titolo crolla in Borsa

Henkel alla Borsa di Francoforte paga i risultati deludenti del secondo trimestre e il taglio delle stime per la fine dell'anno. I titoli del gruppo chimico tedesco perdono quasi il 5%, mettendo a segno la peggiore performance del Dax30 (-0,4%). Henkel ha annunciato di aver chiuso il secondo trimestre 2019 con ricavi pari a 5,121 miliardi di euro, pressoche' stabili rispetto allo stesso periodo di un anno fa e in calo dello 0,4% a livello organico. L'ebit adjusted e' sceso dell'8,6% a 846 milioni di euro, con il margine al 16,5%, in calo di 1,5 punti percentuali rispetto all'anno prima. L'utile netto e' sceso del 7% a 554 milioni di euro dai 598 milioni del secondo trimestre 2018. L'attesa degli analisti era per ricavi in lieve aumento a livello organico e per un calo meno marcato dell'utile. Inoltre, il gruppo ha rivisto le stime per la fine dell'anno, aspettandosi ora un eps adjusted per azione privilegiata in calo tra il 5% e il 10% anziche' fino al 5%. Inoltre, la crescita organica delle vendite e' prevista tra lo 0 e il +2% anziche' in crescita tra il 2 e il 4%. Il margine ebit adjusted dovrebbe rimanere tra il 16% e il 17%, dopo il 17,6% del 2018.