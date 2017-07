Hitachi Systems CBT: Kazuyuki Yamamoto nominato Presidente e CEO

Hitachi Systems CBT S.p.A. ha annunciaro la nomina di Kazuyuki Yamamoto come President & CEO di Hitachi Systems CBT, il System Integrator parte di Hitachi Systems Ltd. attivo nell’ambito dei servizi IT per le medie e grandi imprese, private e pubbliche, che hanno la necessità di implementare le proprie infrastrutture informatiche.

Yamamoto, nel Gruppo Hitachi dal 1979, vanta una profonda esperienza e conoscenza dell'azienda avendo ricoperto nel corso degli anni differenti ruoli manageriali. E’ stato infatti impegnato per 35 anni in Hitachi High-Technologies Corporation (11 dei quali dedicati allo sviluppo del mercato tedesco in Hitachi High-Technologies Europe GmbH), successivamente in Hitachi Systems e nel 2015 è stato nominato Chief Executive of CBT Group & Managing Director of Hitachi Systems CBT.

Yamamoto avrà il compito di rafforzare le relazioni con la casa madre e accelerare i processi di innovazione. In particolare, si occuperà di fare da ponte tra Hitachi Systems e Hitachi Systems CBT per portare rapidamente le soluzioni e le tecnologie innovative sviluppate in Giappone nel nostro paese, a supporto delle aziende e della società italiana.

"Negli ultimi 2 anni, la guida dell’azienda era assegnata a Flavio Radice, che come President & CEO ha fatto un ottimo lavoro nell’adeguare l’azienda agli standard del Gruppo Hitachi, oltre ad ottenere importanti risultati, primo passo dell’espansione europea. Ciò ha permesso alla società di consolidare la sua presenza all’interno del mercato della Pubblica Amministrazione del centro Italia e di estendere la quota di mercato tra le aziende private del nord" - afferma Yamamoto - "Lo ringrazio per il suo operato e gli auguro un grande successo in futuro".