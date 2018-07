Hitachi Rail Italy realizzerà i nuovi treni per la linea 2 del metrò milanese

In arrivo nuovi treni per la linea 2 della Metropolitana di Milano. Hitachi Rail Italy ha infatti firmato un contratto da 87 milioni di euro per la fornitura di 12 treni Leonardo per la linea 2 del metrò milanese. I veicoli si aggiungono ai 60 precedentemente ordinati dall’Atm attraverso l’accordo quadro del 2012. Come quelli già in servizio sulle linee 1 e 2 della metro del capoluogo lombardo, si tratta di mezzi di ultima generazione dal punto di vista tecnologico e della sicurezza, con conducente, all’avanguardia per quanto riguarda il confort dei passeggeri e con un design innovativo “open-space” che consente ai viaggiatori di vedere dal fondo all’inizio del treno. La metro è dotata di strutture e carrelli capaci di garantire una marcia silenziosa, impianto di climatizzazione integrale estate/inverno, pareti resistenti ad atti vandalici, sistema di videosorveglianza con registrazione continua delle immagini del comparto passeggeri. Grande attenzione è stata anche riservata al design, curato da esperti del settore, sviluppato su un progetto di stile che ha recepito specifiche richieste del cliente. Le consegne dei 12 treni, che saranno realizzati negli stabilimenti Hitachi Rail Italy di Reggio Calabria e Napoli, sono programmate a partire dall’autunno del 2019. “Un nuovo contratto -afferma Maurizio Manfellotto, Ceo di Hitachi Rail Italy e Group Coo Service & Maintenance Hitachi Rail- che testimonia la soddisfazione del nostro cliente per l’azienda e i suoi prodotti. I passeggeri milanesi hanno già testato questi treni e siamo orgogliosi di poterne realizzare altri che contribuiranno all’ulteriore evoluzione della mobilità cittadina”. “Affidabilità, qualità, puntualità del piano consegne -sottolinea Giuseppe Marino, Group Coo Rolling Stock Hitachi Rail- sono i driver di una mobilità moderna e sostenibile. I nostri treni presentano elevate performance dal punto di vista dell’affidabilità e del confort. Nelle nostra fabbriche puntiamo ad una sempre maggiore digitalizzazione dei processi che ci consente di ottimizzare progressivamente il nostro time to market e, allo stesso tempo, di poter disporre, per i nostri progetti, di un bacino di dipendenti internazionale, con grandissima professionalità e competenza”. Anche questi treni, attrezzati per viaggiare con il conducente, costituiscono l’evoluzione di veicoli in servizio presso vari esercenti europei ed extraeuropei, tra cui Fortaleza, Miami e prossimamente Baltimora.